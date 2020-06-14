Yolcu otobüsü çekiciye çarptı: 12 yaralı Araçta sıkışan otobüs şoförü ve muavini itfaiye ekipleri kurtardı

Eskişehir’de bir yolcu otobüsünün çekiciye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, araç içerisinde sıkışan şoför ve muavin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Kütahyaİnönü karayolu 18’incisi kilometresinde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebepten, bir firmaya ait 08 AAK 044 plakalı yolcu otobüsü, 34 08 3006 çekiciye arkadan çarptı. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüs içinde sıkışan şoför Ş.K.’yı ve ismi öğrenilemeyen muavini kısa sürede sıkıştıkları yerden kurtararak ambulansta tedavi altına aldı. Otobüste yolcu olarak bulunan ve hafifi yaralanan 10 kişi ise çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alınırken, çekici sürücü C.K.’nın ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olayla alakalı soruştura başlatıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde gerekli önlemleri alarak trafiğin tek şeritten devam etmesini sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.