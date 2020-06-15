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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında

DHA

Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, girdikleri evden kombi çalan 2 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı kombiyi sokakta taşıması ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe ve Hoşnudiye mahallelerinde 2 ayrı evden hırsızlık yapıldı. İhbarlar üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev eşyası ile kombinin çalındığı evlerin olduğu bölgede, kamera görüntülerini inceledi. İki şüphelinin çaldıkları kombiyi sokak ortasında taşıdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı....

Kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında

<br>Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, girdikleri evden kombi çalan 2 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı kombiyi sokakta taşıması ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.<br>Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe ve Hoşnudiye mahallelerinde 2 ayrı evden hırsızlık yapıldı. İhbarlar üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev eşyası ile kombinin çalındığı evlerin olduğu bölgede, kamera görüntülerini inceledi. İki şüphelinin çaldıkları kombiyi sokak ortasında taşıdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kayıtlarından şüphelilerin birinin Ramazan G. olduğu tespit edildi. Evinde gözaltına alınan Ramazan G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan diğer şüphelinin yakalanması içinde çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU<br>2020-06-15 15:38:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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