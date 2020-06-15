Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

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Eskişehir’de etkili olan sağanak yağış ile birlikte beliren şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı.

Eskişehir’i günlerdir etkisi altına alan sağanak yağış hayatı kısmen olumsuz etkilese de gökyüzünde oluşan şimşek ve yıldırımlar adeta görsel bir şölen oluşturdu. Birçok vatandaş bu anlara tanıklık ederken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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