Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi "Önce sağlık, önce insan” "Bu artış hayra alamet değil"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi "Önce sağlık, önce insan” "Bu artış hayra alamet değil"

İHA

Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi "Önce sağlık, önce insan” "Bu artış hayra alamet değil"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, normalleşme sürecinin ardından artan Korona virüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı.
Başkan Kazım Kurt normalleşe sürecinin ardından Korona virüs vaka sayılarının artmasıyla ilgili soruları cevaplayarak, önemli açıklamalarda bulundu. Vaka sayıların tekrar 1500’lerin üzerine çıktığına dikkat çeken Başkan Kurt, bu artışın hayra alamet olmadığını vurguladı. “Önce sağlık, önce insan” diyen Başkan Kurt, siyasi iktidarı ise “Siz önce insan demezseniz, önce ekonomi, önce siyaset önce para mantığı ile bakarsanız, öyle olur maalesef. Türkiye’de, Türkiye’yi yöneten anlayış, önce AVM’leri açtı ve o baskıya direnemedi” sözleri ile eleştirdi.
Odunpazarı Belediyesi olarak Korona virüs ile mücadelelerinin büyük bir güçle ve gayretle devam ettiğini belirten Başkan Kurt, sokağa çıkma kısıtlamalarının ve alınan önlemlerin gevşetilmesi ile beraber Korona virüs vakalarında ciddi anlamda artış yaşandığına dikkat çekti. Bu artışın hayra alamet olmadığının altını çizen Başkan Kurt, “Bu nedenle bütün hemşerilerimizin maskesiz çıkmamaya, zorunlu olmadıkça çıkmamaya gayret etmesi gerekiyor. Kendimizi, kendimiz koruyacağız. Maske takarak ve mesafeyi mutlaka koruyarak, virüsün yayılmasına engel olacağız. Rakamlar, 1000’in altına düşmüştü. Ama şimdi görüyoruz ki, bin 500’lerin üzerine çıktı. Bu bin 500’ler demek, yüzde 50 oranında bir artış demek. Burada herkesin, üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Eskişehir’de de
rakamların çok farklı olduğunu sanmıyorum. O nedenle mesafeyi koruyarak, maskesiz ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak gerekir. Bu virüs tamamen yok oluncaya kadar, herkesin daha sabırlı olması gerekir, otobüse binerken, park ve bahçede gezerken, çarşıda alışveriş yaparken kendi önlemlerimizi kendimiz alalım” dedi.

“Normalleşmeyi biz yanlış anladık”
Normalleşme sürecinin erken başlayıp başlamadığına dair soruları da cevaplayan Başkan Kurt, “Şimdi işin yönetimsel anlamdaki tarafını, doğru olup olmadığını ben değerlendiremem. Ama televizyon ve gazetelerde sağlıkçılardan dinlediğimiz kadarı ile sokağa çıkmayı ve normalleşmeyi biz yanlış anladık” diye konuştu. Normalleşmenin daha ciddi bir çalışmadan sonra olması gerektiğini ifade eden Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Başından itibaren, ciddi anlamda bir sokağa çıkma yasağı, o yasaktan sonra gereken bütün önlemlerin alınarak normalleşmeyi istemek gerekiyor. Aslında burada salgın devam ederken, normalleşmeden söz etmek doğru değil. Yani kısa sürede normalleşemeyeceğimizi bilerek hareket etmemiz gereklidir. O nedenle sağlıkçılar yeni normal diyor zaten buna. Yeni normal eskisi gibi değil. Mesafe, maske, korunma ve hijyen konusunda dikkati hiçbir zaman bırakmamalıyız.”

“Önce insan demezseniz”
Normalleşme sürecinin altında ekonomik nedenlerin mi yattığına dair soruları da cevaplayan Başkan Kazım Kurt, bu konuda siyasal iktidarın bakış açısının belirleyici olduğunu söyledi. “Siz önce insan demezseniz, önce ekonomi, önce siyaset önce para mantığı ile bakarsanız, öyle olur maalesef. Türkiye’de, Türkiye’yi yöneten anlayış, önce AVM’leri açtı. Ve o baskıya direnemedi. Önce turizm bölgesindeki otellerin açılmasını sağladı. Oysa Türk Halkının temel gereksinimlerini sağlayan işler için öncelik sağlanmalıydı. Önce sağlık, önce hastane olmalıydı. Hatta insanlar, AVM açık ama cami kapalı diye espri yapmaya başladı. Bir zorunluluk tercihi yaptılar, bu da iktidarın bakış açısını gösterir” diyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Biz iktidarda olsaydık, önce insan diye bakarak bu işi çözümlerdik. Avrupa’nın birçok yerinde önce insan dedikleri zaman kazandılar. Amerika’da, Brezilya’da, İtalya’da, İspanya’da önce ticaret dedikleri için hala çözemiyorlar. Biz korkarım ikinci gruba geldik. Bunu çözmenin yolu insanlarımıza kalmış, halkımıza kalmış. Ama maalesef ekonomi bozulunca, sosyal devlet olmayınca insanlar kendi paçalarını kurtarmanın yollarını arıyorlar. Bu da daha büyük kaosa neden oluyor. Ben önce sağlık diyorum, önce insan diyorum. Sağlıklı bir çevreyi oluşturmak için devletin doğrudan bazı yardımları gerçekleştirmesi gerekir. Bizim devletimiz, ne yazık ki, bunları yapamadı. Bizim devletimiz vaatlerle bu işi geçiştirmeye çalışıyor. ‘3 ay vergini öteledim’, ‘3 ay kiranı öteledim’, ‘3 ay alacağımı öteledim’, ‘faizini öteledim’ gibi. Bu çözüm değil. Bunun arkasından çok büyük ekonomik çıkmaz gelebilir. Burada da şimdiden uyarmak lazım, şimdiden dikkatli olmak lazım. Eğer bu konuda da önce para denirse işimiz oldukça zordur.”
Vatandaşları bir kez daha zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaya davet eden Başkan Kurt, dışarı çıkmanın zorunlu olduğu hallerde ise vatandaşlardan maskesiz dışarı çıkmamalarını ve mutlaka sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESO, Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak onuruna veda yemeği düzenledi
YEREL HABERLER ESO, Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak onuruna veda ...
Kamyonetin ahıra dalmasıyla duvar göçtü, koyunlar şoka girdi
YEREL HABERLER Kamyonetin ahıra dalmasıyla duvar göçtü, koyunlar ...
Çocukların pandemi süreci ile artan medya kullanımına dikkat ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Dinleyici ailelere seslendi "Kaliteli içerik seçin ve bulmak için güvenilir kaynakları kullanın" "Çocuğunuzun sosyal medyayı iyilik, yardımlaşma için kullanmasını sağlayın"
YEREL HABERLER Çocukların pandemi süreci ile artan medya kullanımına ...
(Özel) Yüzyıllardır ilk günkü gibi kullanılıyor Dedelerinin mirasına sahip çıkan Mavili ailesi, çevrede yaşayan komşuların da su ihtiyacını buradan karşılıyor Ailenin son kuşağından Ramazan Mavili; "Tarihi su kuyusu, ilçede ilk kurulan konaklama hanının yanı yapılmış ve yarım asırdır kullanılıyor" "Soğuk ve kış aylarında sıcak olarak çıkan su, genellikle içmek dışında hayvanlar, bahçe sulaması ve temizlik için kullanılıyor"
YEREL HABERLER (Özel) Yüzyıllardır ilk günkü gibi ...
Polis ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor
Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüsten korunmak için ‘maske takmayı’ sazına taşıdı
YEREL HABERLER Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüsten korunmak ...
Şiddetli yağış yolları göle çevirince araç plakaları yollara saçıldı
YEREL HABERLER Şiddetli yağış yolları göle çevirince araç plakaları ...
(Özel) Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi
Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
YEREL HABERLER Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Eskişehir´de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur kaldı
YEREL HABERLER Eskişehir´de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur ...
Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar
YEREL HABERLER Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar
Eskişehir’i sel bastı Fırtına ile birlikte şiddetini arttıran sağanak yağmur, şehrin belli noktalarını sular altında bıraktı
YEREL HABERLER Eskişehir’i sel bastı Fırtına ile birlikte şiddetini ...
Tepebaşı halkının geri kazanım başarısı Son 3 ay içinde toplanan ambalaj atığı miktarı bir önceki yıla göre 169 ton arttı
YEREL HABERLER Tepebaşı halkının geri kazanım başarısı Son 3 ay ...
Tedbirler eşliğinde dünya evine girdiler
YEREL HABERLER Tedbirler eşliğinde dünya evine girdiler
Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadının 97 sabıka kaydı çıktı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadının 97 sabıka kaydı ...
Başkan Bozkurt Jandarma Teşkilatının 181. yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Jandarma Teşkilatının 181. yıl ...
Kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında
Ekolojik pazar Batıkent’te hizmete girdi
YEREL HABERLER Ekolojik pazar Batıkent’te hizmete girdi
Düğün sektörü esnafı umutla bekliyor Bir tarafta düğün törenlerine getirilen kısıtlamalar, bir taraftan fırsatçıların arttırdığı fiyatlar Eskişehir’de düğün malzemeleri satan Mehmet Kocabayır; "Son bir haftadır biraz kıpırdama başladı, ama memnun değiliz" "Geçen senelere göre bu sene gelirimiz yüzde 70 azaldı"
YEREL HABERLER Düğün sektörü esnafı umutla bekliyor Bir tarafta ...
Su Döşen şelalesinin turizme kazandırılması isteniyor
YEREL HABERLER Su Döşen şelalesinin turizme kazandırılması isteniyor
Kısıtlama sürecinde temizlenen Porsuk kirlenmeye başladı Normalleşme başladı, kirlilik arttı
YEREL HABERLER Kısıtlama sürecinde temizlenen Porsuk kirlenmeye ...
Kombi hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Kombi hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı
Eskişehir'de konut satışları
YEREL HABERLER Eskişehir'de konut satışları
Göç İdaresi Müdürü, uluslararası öğrencilerle ‘online’ buluştu
YEREL HABERLER Göç İdaresi Müdürü, uluslararası öğrencilerle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X