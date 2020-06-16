Türkiye maske üretiminde Çin ile yarışıyor Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: “Brezilya’ya ciddi boyutta ihracatımız oldu” “Bu vesileyle Çin ile rekabet edebilecek bir şekilde maske makineleri üretebilen makinecilerimiz de oldu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye maske üretiminde Çin ile yarışıyor Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: “Brezilya’ya ciddi boyutta ihracatımız oldu” “Bu vesileyle Çin ile rekabet edebilecek bir şekilde maske makineleri üretebilen makinecilerimiz de oldu”

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, bir dizi ziyaretler üzerine Eskişehir'e geldi. İlk olarak Eskişehir Sanayi Odasını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Büyükdede, pandemi süreci hakkında konuşarak, "Türkiye, bu dönemde dünyanın en büyük maske üretim merkezlerinden biri haline geldi" dedi.

Türkiye maske üretiminde Çin ile yarışıyor Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: “Brezilya’ya ciddi boyutta ihracatımız oldu” “Bu vesileyle Çin ile rekabet edebilecek bir şekilde maske makineleri üretebilen makinecilerimiz de oldu”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, bir dizi ziyaretler üzerine Eskişehir’e geldi. İlk olarak Eskişehir Sanayi Odasını ziyaret eden Bakan Yardımcısı Büyükdede, pandemi süreci hakkında konuşarak, “Türkiye, bu dönemde dünyanın en büyük maske üretim merkezlerinden biri haline geldi” dedi.
Eskişehir’e bir dizi ziyaretler için gelen Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ilk olarak Eskişehir Sanayi Odasını ziyaret etti. Burada yapılan toplantı akabinde Bakan Yardımcısı Büyükdede, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Brezilya’ya ciddi boyutta ihracatımız oldu”
Korona virüsle (Covid19) mücadele sürecinde Türkiye sanayisinin önemli başarılar altına imza attığını belirterek, “Bizim solunum cihazlarında paydaşlarla beraber şuanda eriştiğimiz nokta o zaman bir hedef konulmuştu, 5 bin solunum cihazına en kısa zamanda ulaşılması diye. Şimdi 5 bin cihaza ulaşılmış durumda. Bu arada bildiğim kadarıyla Brezilya’ya ciddi boyutta ihracatımız da oldu. Buna benzer ihracat yapılan ülkeler ve hibe yapılan ülkelerimiz de oldu. Ama hem paydaşların hem de bakanlığımızın destekleriyle yapılmış olan bu üretim, şuanda koyduğumuz hedef olan 5 bin adede erişmiş durumda. Hatta zannediyorum bu Cuma günü de, o 5 bine ulaşma ile ilgili bir de tören yapacaklar, onu kutlayacaklar. Fakat şuanda birçok ülkeye hem ihracat olarak hem hibe olarak Türkiye büyük bir başarıyla bu solunum cihazlarını durumda olduğunu söylemem lazım” ifadelerini kullandı.

“Bu vesileyle Çin ile rekabet edebilecek bir şekilde maske makineleri üretebilen makinecilerimiz de oldu”
Sadece solunum cihazı değil, hem TÜBİTAK olarak hem diğer kurumlarımız hem özel sektör hem kamu sektörü olarak sadece solunum cihazında değil, şuanda özellikle ASELSAN birçok sağlık cihazını üretmeye devam ediyor, geliştirmeye devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye, bu dönemde dünyanın en büyük maske üretim merkezlerinden biri haline geldi. O kadar çabuk bir harekat uygulandı ki, biz bu pandemi çıkmaya başlamadan önce piyasaya maske veren 2025 tane firmamız varken, bugün binlerle ifade edilen bir maske üreticisi ülke haline geldik. Ama bu da şu; Türkiye sanayicinin, Türkiye insanının flexible yapısından gelen ve hemen ayak uydurabilen bir yapıda olmasının getirdiği bir sonuç. O kadar enteresan bir şekilde bu vesileyle Çin ile rekabet edebilecek bir şekilde maske makineleri üretebilen makinecilerimiz de oluşmuş oldu. Yani Türkiye, ihtiyaç duyulan noktada ne gerekiyorsa anında bunu üretebilecek flexibleiteyi gösterebilecek bir sanayici alt yapısına sahip. Ve dünyadaki diğer ülkeler aynı flexibleiteyi gerçekleştiremediler. Belki bu bizim Türkiye’nin endüstrisinin bir gücü olarak görmek lazım” dedi.
Öte yandan yapılan açıklama sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Arçelik fabrikasında gerçekleşecek olan ‘Güvenli Üretim Belgesi’ törenine katılmak üzere ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin ...
Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi "Önce sağlık, önce insan” "Bu artış hayra alamet değil"
YEREL HABERLER Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını ...
ESO, Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak onuruna veda yemeği düzenledi
YEREL HABERLER ESO, Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak onuruna veda ...
Kamyonetin ahıra dalmasıyla duvar göçtü, koyunlar şoka girdi
YEREL HABERLER Kamyonetin ahıra dalmasıyla duvar göçtü, koyunlar ...
Çocukların pandemi süreci ile artan medya kullanımına dikkat ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Dinleyici ailelere seslendi "Kaliteli içerik seçin ve bulmak için güvenilir kaynakları kullanın" "Çocuğunuzun sosyal medyayı iyilik, yardımlaşma için kullanmasını sağlayın"
YEREL HABERLER Çocukların pandemi süreci ile artan medya kullanımına ...
(Özel) Yüzyıllardır ilk günkü gibi kullanılıyor Dedelerinin mirasına sahip çıkan Mavili ailesi, çevrede yaşayan komşuların da su ihtiyacını buradan karşılıyor Ailenin son kuşağından Ramazan Mavili; "Tarihi su kuyusu, ilçede ilk kurulan konaklama hanının yanı yapılmış ve yarım asırdır kullanılıyor" "Soğuk ve kış aylarında sıcak olarak çıkan su, genellikle içmek dışında hayvanlar, bahçe sulaması ve temizlik için kullanılıyor"
YEREL HABERLER (Özel) Yüzyıllardır ilk günkü gibi ...
Polis ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor
Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüsten korunmak için ‘maske takmayı’ sazına taşıdı
YEREL HABERLER Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüsten korunmak ...
Şiddetli yağış yolları göle çevirince araç plakaları yollara saçıldı
YEREL HABERLER Şiddetli yağış yolları göle çevirince araç plakaları ...
(Özel) Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi
Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
YEREL HABERLER Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Eskişehir´de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur kaldı
YEREL HABERLER Eskişehir´de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur ...
Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar
YEREL HABERLER Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar
Eskişehir’i sel bastı Fırtına ile birlikte şiddetini arttıran sağanak yağmur, şehrin belli noktalarını sular altında bıraktı
YEREL HABERLER Eskişehir’i sel bastı Fırtına ile birlikte şiddetini ...
Tepebaşı halkının geri kazanım başarısı Son 3 ay içinde toplanan ambalaj atığı miktarı bir önceki yıla göre 169 ton arttı
YEREL HABERLER Tepebaşı halkının geri kazanım başarısı Son 3 ay ...
Tedbirler eşliğinde dünya evine girdiler
YEREL HABERLER Tedbirler eşliğinde dünya evine girdiler
Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadının 97 sabıka kaydı çıktı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan tutuklanan 3 kadının 97 sabıka kaydı ...
Başkan Bozkurt Jandarma Teşkilatının 181. yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Jandarma Teşkilatının 181. yıl ...
Kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kombi hırsızlığı güvenlik kamerasında
Ekolojik pazar Batıkent’te hizmete girdi
YEREL HABERLER Ekolojik pazar Batıkent’te hizmete girdi
Düğün sektörü esnafı umutla bekliyor Bir tarafta düğün törenlerine getirilen kısıtlamalar, bir taraftan fırsatçıların arttırdığı fiyatlar Eskişehir’de düğün malzemeleri satan Mehmet Kocabayır; "Son bir haftadır biraz kıpırdama başladı, ama memnun değiliz" "Geçen senelere göre bu sene gelirimiz yüzde 70 azaldı"
YEREL HABERLER Düğün sektörü esnafı umutla bekliyor Bir tarafta ...
Su Döşen şelalesinin turizme kazandırılması isteniyor
YEREL HABERLER Su Döşen şelalesinin turizme kazandırılması isteniyor
Kısıtlama sürecinde temizlenen Porsuk kirlenmeye başladı Normalleşme başladı, kirlilik arttı
YEREL HABERLER Kısıtlama sürecinde temizlenen Porsuk kirlenmeye ...
Kombi hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Kombi hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X