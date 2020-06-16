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Covid-19 tanı kitinde dünyada bir ilk olacak yeni ürün müjdesi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Sayın Hasan Büyükdede: “Tanı kitlerinde, nano-teknolojiyi esas alan ve dünyada bir ilk olacak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz” “Salgın riskine karşı ülkemizin tüm kurumları tam bir seferberlik halinde çalışıyor” “Enstitümüz Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladı” Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin: “Bu kılavuz ve kılavuzun mantığı da bütün bu tedbirleri ve bunların arkasında var olan tedbirlerin tamamını kapsıyor”

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede, "Tanı kitlerinde, nanoteknolojiyi esas alan ve dünyada bir ilk olacak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Covid-19 tanı kitinde dünyada bir ilk olacak yeni ürün müjdesi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Sayın Hasan Büyükdede: “Tanı kitlerinde, nano-teknolojiyi esas alan ve dünyada bir ilk olacak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz” “Salgın riskine karşı ülkemizin tüm kurumları tam bir seferberlik halinde çalışıyor” “Enstitümüz Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladı” Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin: “Bu kılavuz ve kılavuzun mantığı da bütün bu tedbirleri ve bunların arkasında var olan tedbirlerin tamamını kapsıyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede, “Tanı kitlerinde, nanoteknolojiyi esas alan ve dünyada bir ilk olacak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede, bir dizi ziyaretler üzere geldiği Eskişehir’de, Arçelik buzdolabı işletmesinin almaya hak kazandığı ‘Güvenli Üretim Belgesi’ teslim törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Yardımcısı Büyükdede, küresel pandemiye dönüşen Korona virüsün dengeleri sarstığını söyledi.

“Salgın riskine karşı ülkemizin tüm kurumları tam bir seferberlik halinde çalışıyor”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede, “Dünya genelinde küresel pandemiye dönüşen yeni tip korona virüs (Covid19) salgını dengeleri sarsıyor. Salgın, ülkelerin ekonomilerinde arz ve talep şoklarını aynı anda yaşatıyor. Global ekonomi çevreleri; salgının etkileri ile ilgili sağlıklı bir öngörüde bulunamıyorlar. Salgın riskine karşı ülkemizin tüm kurumları tam bir seferberlik halinde çalışıyor. Ülkemiz, salgınla mücadelede, kendini pek çok devletten pozitif yönde ayrıştırdı. Hiç şüphesiz bu başarı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eşgüdüm içinde atılan adımlar sayesinde oldu. Türkiye; sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada, güvenlikte, kamu yönetiminin her alanında dinamik politikalar uyguladı. Ülkemiz Covid19 ile mücadelede asla geç kalmadı, paniğe de kapılmadı. Hükümetimiz; sağlık alanında uyguladığı tedbirlerinin yanı sıra, ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldı, istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımlar attı” ifadelerini kullandı.

“Virüs Türkiye sınırlarına gelmeden önce harekete geçtik”
Ayrıca Büyükdede, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, virüs Türkiye sınırlarına gelmeden önce harekete geçtik. İlk günlerden itibaren üretimin bütün cephelerinde faaliyet gösteren sektör meclisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odaları ile istişare yürüttük. Salgının başından itibaren, her türlü talep ve öneriyi titizlikle dikkate aldık. KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları kanalıyla özel destek programları açıkladık. Teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik adım atılarak yönetici şirketlere, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Teknopark kampüslerinde arge ve tasarım alanında çalışan firmaların ‘2 aylık kiralarını erteledik, ödeme planlarında da kolaylık sağladık. Ardından KOSGEB’in 3’lü koruma paketini devreye aldık. Salgında, en çok ihtiyaç duyulan; dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi sağlık ürünlerinin yerli üretimine işletme başına 6 milyon liraya kadar destek paketini hayata geçirdik. Teknoparklar ve ArGe merkezlerinde uzaktan çalışmayı mümkün hale getirdik” şeklinde konuştu.

“Tanı kitlerinde, nanoteknolojiyi esas alan ve dünyada bir ilk olacak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede, Korona virüsle mücadelede, dünyada bir ilk olacak ürünü geliştirmeye çalıştırdıklarını belirterek, “Firmalarımız el birliği ile dünya standartlarında bir cihazı 14 günlük rekor sürede üretim bandına indirdi. Kısa sürede ürettiğimiz yerli yoğun bakım solunum cihazıyla, dünya standartlarında ve muadillerinden üstün bir ürünü piyasayla tanıştırdık. Burada Arçelik’in değerli emekçilerine katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bunların yanında salgınla mücadele etmek için aşı ve ilaç çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tanı kitleri, aşı ve ilaç alanındaki projelerimiz dünyanın ilgisini çekiyor. Tedavide kullanılan ve daha önce ithal ettiğimiz 2 farklı ilacın etken maddesini artık kendimiz üretebiliyoruz. Virüs proteinlerini çoğaltıp, satabiliyoruz. Aşıda, geleneksel yöntemlerin yanında, hiçbir ülkenin denemediği yeni teknolojileri deniyoruz. Geliştirdiğimiz yüksek antikorlu plazmayı hasta tedavilerinde kullanıyoruz. Tanı kitlerinde, nanoteknolojiyi esas alan ve dünyada bir ilk olacak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz” diye belirtti.

“Enstitümüz Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladı”
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede, sanayi işletmeleri için Covid19 kılavuzu hazırlandığını kaydederek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın direktifleri doğrultusunda Türk Standartları Enstitümüz, üretim cephesinde büyük bir özveriyle çalışan emekçilerimiz ve sanayicilerimiz için fabrikalarda uyulması gereken temel kuralları belirledi. Ateş ölçümünden, vardiyaların ve servislerin ayarlanmasına, hijyen alanında yapılması gerekenlerden, işsürekliliğinin sağlanmasına varıncaya dek alınması gereken tedbirleri üretim tesisleriyle paylaştık. Paydaşlarımızın bu kurallara harfiyen riayet etmesini istedik. Bu kapsamda, Enstitümüz uzmanları sanayi işletmelerimiz için Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladı. Kılavuz, sanayi kuruluşlarının Covid19 ile mücadelesinde hijyen ve enfeksiyon önlemede rehber olacak. Hazırladığımız kılavuz, tüm sektörlerdeki sanayicilerin enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor. Getirdiğimiz tedbirler, sanayi işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını gözetiyor. Kılavuzda tüm sanayicilerimizin kolaylıkla uygulayabileceği bir çerçeve çizdik. Basit ama etkili tedbirler alınmasını önerdik. Pandemi koşullarında firmaların bu kurallara harfiyen uyması gerekiyor. Kurallara uyulması halinde; salgının üretime olan etkisi azalarak yok olacak” ifadelerini kullandı.

“Bu kılavuz ve kılavuzun mantığı da bütün bu tedbirleri ve bunların arkasında var olan tedbirlerin tamamını kapsıyor”
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin ise, sanayi işletmeleri için hazırlanan kılavuzun içeriği hakkında bilgi vererek, “Bilimsel çerçevede Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) iyi uygulamalarına, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurulan Bilim Kurulu’nun önerilerine ve hazırladıkları kılavuzların tamamını birleştirmek suretiyle bu kılavuzu hazırladık. Elbette ki bu kontrollü sosyal hayat dediğimiz dönem, hepimize belki üç kalemde özetlenen bir tedbirler manzumesi içeriyor. Mesafe, hijyen ve maske. Bu üçü üzerine kurulu bir tedbirler paketi öneriyor. Esasında bakarsanız bu kılavuz ve kılavuzun mantığı da bütün bu tedbirleri ve bunların arkasında var olan tedbirlerin tamamını kapsıyor” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede, Arçelik fabrikası Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk’e Covid19 Güvenli Üretim Belgesini takdim etti. Programın ardından Bakan Yardımcısı Büyükdede, kentten ayrıldı.

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