Maskeyi pek de umursamıyoruz Takılması zorunlu olan maskelerin bazıları ellerde ve boyunlarda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maskeyi pek de umursamıyoruz Takılması zorunlu olan maskelerin bazıları ellerde ve boyunlarda

İHA

Yeni tip Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illere arasında yer alan Eskişehir'in cadde ve sokaklarında yaşayan görüntüler, bu yasağın bazı vatandaşlar tarafından pek de umursanmadığını gösteriyor.

Maskeyi pek de umursamıyoruz Takılması zorunlu olan maskelerin bazıları ellerde ve boyunlarda

Yeni tip Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illere arasında yer alan Eskişehir'in cadde ve sokaklarında yaşayan görüntüler, bu yasağın bazı vatandaşlar tarafından pek de umursanmadığını gösteriyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın en son; Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Bitlis, Yalova, Şanlıurfa'da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurusu ile kapsam 42 şehir olarak genişledi. 15 Haziran tarihinde Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir nedenle evlerinden ayrıldıkları andan evlerine geri dönünceye kadar maske takmalarının ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirildiği bildirilmişti. Açıklamada, vatandaşların alan, meydan, sokak ve iş yerlerinde maskesiz bulunmalarına izin verilmeyeceği, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını kaydedilmişti. Bu duyuruya rağmen yasaklama kapsamı içinde olan Eskişehir’de gözlenen durum, virüse karşı önemli bir tedbir olarak görülen maskenin pek de umursanmadığını gösteriyor. Yapılan denetimler sonucu karara uymayan kaç kişiye ne kadar bir idari para cezası uygulandığı konusunda da bir açıklama yapılmadı.
Eskişehir’de son günlerde aralıklarla devam eden yağışların ardından havanın ısınmasıyla birlikte sokak ve caddeler vatandaşlarla dolup taşarken, duyarlı çoğunluğu rağmen sayıları hayli fazla olan bazı vatandaşların maskelerini takmayıp sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gözlemlendi.
Ülkemizde yaşanan Korona virüs (Covid19) salgınında pozitif vakaların düşüşe, iyileşen sayısının artışa geçmesinin ardından, yeni normalleşme süreciyle birlikte kısıtlamalarda da yeni düzenlenmeler getirildi. Düzenlemeyle birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altının da sokağa çıkma yasağının kaldırılması, dışarıdaki kalabalığı ve riski arttırdı. Tekrar artışa geçmeye başlayan pozitif vakalar toplumun rehavete kapıldığının göstergesi oldu.
Kısıtlamalarda yeni düzenlemeler olsa da maske kuralında bir değişiklik yapılmamasına rağmen bazı vatandaşların bu kuralı eskisi kadar dikkate almadığı görüldü. Çoğunlukla hava yoluyla bulaşan bu virüsten korunmanın en önemli yollarından olan maske, çene altında ya da burun dışarıda kalacak şekilde sadece ağzı kapatarak kullanılması ya da hiç kullanılmaması, bu artışın en büyük sebepleri arasında görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Erdinç Yılmaz’dan veda mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Erdinç Yılmaz’dan veda mesajı
Yaz meyvelerinde fiyat düşüşte
YEREL HABERLER Yaz meyvelerinde fiyat düşüşte
“İşsizlik Sigortası Fonu işveren primlerinin iki katına çıkacağı” haberleri ESO Başkanı Celalettit Kesikbaş; "İşgücü maliyetlerinin arttırılması üretimi derinden etkiler
YEREL HABERLER “İşsizlik Sigortası Fonu işveren primlerinin iki ...
Zabıta ekiplerinin denetleme çalışmaları
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinin denetleme çalışmaları
Vali Çakacak Eskişehir’e veda etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak Eskişehir’e veda etti
Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Vali Çakacak, Eskişehir'den ayrıldı
YEREL HABERLER Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Vali Çakacak, ...
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik (2)
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin ...
Covid-19 tanı kitinde dünyada bir ilk olacak yeni ürün müjdesi Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Sayın Hasan Büyükdede: “Tanı kitlerinde, nano-teknolojiyi esas alan ve dünyada bir ilk olacak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz” “Salgın riskine karşı ülkemizin tüm kurumları tam bir seferberlik halinde çalışıyor” “Enstitümüz Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladı” Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin: “Bu kılavuz ve kılavuzun mantığı da bütün bu tedbirleri ve bunların arkasında var olan tedbirlerin tamamını kapsıyor”
YEREL HABERLER Covid-19 tanı kitinde dünyada bir ilk olacak yeni ...
Milli ve yerli raylı sistemlerin merkezi Eskişehir ESO Başkanı Kesikbaş; "Limanlara demiryolu ile bağlanmak ve ihracatımızı buradan yapmayı talep ediyoruz"
YEREL HABERLER Milli ve yerli raylı sistemlerin merkezi ...
Vali Özdemir Çakacak’tan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’a veda ziyareti
YEREL HABERLER Vali Özdemir Çakacak’tan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. ...
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin ...
Türkiye maske üretiminde Çin ile yarışıyor Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: “Brezilya’ya ciddi boyutta ihracatımız oldu” “Bu vesileyle Çin ile rekabet edebilecek bir şekilde maske makineleri üretebilen makinecilerimiz de oldu”
YEREL HABERLER Türkiye maske üretiminde Çin ile yarışıyor Sanayi ve ...
Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını değerlendirdi "Önce sağlık, önce insan” "Bu artış hayra alamet değil"
YEREL HABERLER Başkan Kazım Kurt, artan Korona virüs vakalarını ...
ESO, Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak onuruna veda yemeği düzenledi
YEREL HABERLER ESO, Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak onuruna veda ...
Kamyonetin ahıra dalmasıyla duvar göçtü, koyunlar şoka girdi
YEREL HABERLER Kamyonetin ahıra dalmasıyla duvar göçtü, koyunlar ...
Çocukların pandemi süreci ile artan medya kullanımına dikkat ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Dinleyici ailelere seslendi "Kaliteli içerik seçin ve bulmak için güvenilir kaynakları kullanın" "Çocuğunuzun sosyal medyayı iyilik, yardımlaşma için kullanmasını sağlayın"
YEREL HABERLER Çocukların pandemi süreci ile artan medya kullanımına ...
(Özel) Yüzyıllardır ilk günkü gibi kullanılıyor Dedelerinin mirasına sahip çıkan Mavili ailesi, çevrede yaşayan komşuların da su ihtiyacını buradan karşılıyor Ailenin son kuşağından Ramazan Mavili; "Tarihi su kuyusu, ilçede ilk kurulan konaklama hanının yanı yapılmış ve yarım asırdır kullanılıyor" "Soğuk ve kış aylarında sıcak olarak çıkan su, genellikle içmek dışında hayvanlar, bahçe sulaması ve temizlik için kullanılıyor"
YEREL HABERLER (Özel) Yüzyıllardır ilk günkü gibi ...
Polis ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis ekipleri sokak satıcılarına göz açtırmıyor
Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüsten korunmak için ‘maske takmayı’ sazına taşıdı
YEREL HABERLER Eskişehirli Ozan Arif Çayır, koronavirüsten korunmak ...
Şiddetli yağış yolları göle çevirince araç plakaları yollara saçıldı
YEREL HABERLER Şiddetli yağış yolları göle çevirince araç plakaları ...
(Özel) Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Tarih öncesi mağaralar havadan görüntülendi
Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
YEREL HABERLER Eskişehir’de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Eskişehir´de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur kaldı
YEREL HABERLER Eskişehir´de sağanak; yollar göle döndü, araç mahsur ...
Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar
YEREL HABERLER Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X