Covid-19 projelerine engel olmadı Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "Şiirin Müzikle Yolculuğu" projesi Edebiyat öğretmeni Ayşe Arslan: "Projemiz korona virüs engeli tanımadı, uzaktan eğitimle devam etti"

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve edebiyat öğretmeni Ayşe Arslan, "Şiirin Müzikle Yolculuğu" projesini başarıyla yürüttü.

Edebiyat öğretmeni Ayşe Arslan, ”Şiirin Müzikle Yolculuğu" e Twinning projesi"ne aralık ayında dahil olduklarını, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Azerbaycan’dan olmak üzere 39 öğretmen ve 494 öğrenci ile müthiş bir uyum ve iş birliği içinde proje faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Yenilikçi, öğrenci merkezli, eğitim anlayışıyla yürütülen proje kapsamında öğrencilerinin, bestelenmiş şiir ve şairlerini araştırdığını belirten Arslan, "Web 02 araçlarıyla: Bestelenmiş şiir ve şairleri temalı bulmacalar hazırladılar, afiş, logo ve kitap ayracı tasarladılar, proje ortağı okullarla akrostiş şiir yazdılar, bestelenmiş şiirlerin hikayelerinden e kitap oluşturdular, en sevilen şiir ve şair anketi düzenlediler, okul koridor duvarına Semazen ve Mevlana’ın sözünü resmettiler. Proje ortağı okul öğrencileriyle karma takımlar oluşturarak türkü ve şarkı seslendirdiler, karikatür e dergi, zihin haritası el kitabı oluşturdular, işaret diliyle İstiklal Marşı okudular, okul radyo yayını yaptılar, ortak rap şarkısı yazdılar ve seslendirdiler. Anadolu Üniversitesi Radyo A programına katıldılar" dedi.

Proje yürütücüsü Ayşe Arslan, pandemi sürecinin proje faaliyetlerine zarar vermediğini öğrencilerinin büyük bir öz veriyle etkinlikleri online sürdürdüklerini ifade etti. Arslan, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek bu süreçte her türlü desteği ve imkânı sağlayan Okul Müdürü İlhami Can'a teşekkür etti. Arslan, "Azerbaycan’dan da katılan akranlarıyla yaptıkları grup çalışmasını büyük bir gayretle tamamlayan öğrenciler 21. yüzyıl becerileri kazandılar ve bu becerileri faaliyete dönüştürerek tamamladılar. Sonuç itibari ile projemiz korona virüs engeli tanımadı. Uzaktan eğitimle devam etti" diye konuştu.

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