Eskişehir İnönü ilçesinde vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan Yukarı Ilıca Havuzlar yolunda asfalt çalışması tamamlandı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un girişimleri ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2 kilometrelik kısmında asfalt çalışması tamamlandı. Yaklaşık 1 hafta süren çalışmalar sonrasında yapımı tamamlanan Yukarı Ilıca Havuzlar yolu vatandaşların kullanımına açıldı. Havuzlarıyla il dışından da çok sayıda vatandaşın uğrak noktası olan İnönü ilçesindeki iki havuzundan biri olan Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun asfalt kaplanması sonrası ulaşımın daha rahat olmasından dolayı ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.