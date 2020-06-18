TEBEV, ihtiyaç sahibi 352 vatandaşı yalnız bırakmıyor

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, bünyesindeki 352 vatandaşı yalnız bırakmıyor.

65 yaş üstü kimsesiz vatandaşlara, sağlık kontrollerinden market ve eczane alışverişine, hastaneye ulaşımdan ikinci el eşya desteğine kadar çok sayıda hizmet sağlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım hizmetleri uygulaması TEBEV, Mart 2012’den bu yana vatandaşlara uzanan bir dost eli olmayı sürdürüyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, ihtiyaç sahibi, kimsesiz 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet sunuyor. Ev eşyası desteğinden vatandaşların sağlık kontrollerine, hastaneye ulaşım hizmetinden eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet TEBEV ekipleri tarafından sağlanıyor. TEBEV görevlileri ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini de takip ediyor. TEBEV’in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin hizmetleri, sadece TEBEV’den hizmet alan vatandaşlardan değil Eskişehir halkının genelinden beğeni topluyor.

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