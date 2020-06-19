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Büyük şair olmak isteyen mülteci, kaynakçılık yapıyor Afgan genç şair Alif Şah Seferzade, mültecilik yaşamını şiirlerine yantısıyor

İHA

Afganistan'dan Türkiye'ye göç eden Afgan genç Alif Şah Seferzade, büyük şair olmak rüyasına karşın hayat şartlardan dolayı kaynakçılık yaparken, mısralarına mültecilik yaşamı yansıyor.

Büyük şair olmak isteyen mülteci, kaynakçılık yapıyor Afgan genç şair Alif Şah Seferzade, mültecilik yaşamını şiirlerine yantısıyor

Afganistan’dan Türkiye’ye göç eden Afgan genç Alif Şah Seferzade, büyük şair olmak rüyasına karşın hayat şartlardan dolayı kaynakçılık yaparken, mısralarına mültecilik yaşamı yansıyor.
Afganistan’ın genç şairlerinden olan Alif Şah Seferzade, bazı sorunlardan dolayı üç yıl önce kendi ülkesini terk edip Türkiye’ye göç etti. Hayat şartlardan dolayı üniversite okuyamayan Alif Şah, şiir yazma sevdasını bırakmadı. Türkiye’ye varmak için çektiği zorlukları Farsça şiirlere ve hikayelere döken Seferzade, şiirlerini sosyal medya üzerinden paylaşıyor ve online yarışmalara katılıyor.
Alif Şah Seferzade, hayatını şu şekilde özetledi;
“Üç yıl oldu Türkiye’deyim ve burada kaynakçılık yapıyorum. Okulun beşinci sınıftayken ben şiir yazmayı başladım o zamanlar okulun programlarında kendi şiirlerimi yazıp söylüyordum. Yaşam koşullarından ve zorluklarından dolayı ülkeden çıktım ve mülteci oldum. Türkiye’ye gelirken yollarda yaşadığımız zorlukların hepsini Farsça dilinde yazdım ve şiire dönüştürdüm. Çok zorluklar yaşadık, kötü günlere şahit olduk. Yolda arkadaşlarımızın arabası devrildi, arkadaşlarımızdan dört kişi öldü ve kaç kişiyi insan hırsızları aldılar. İşlerden dolayı çok de yazamıyorum, sadece pazar günlerinde müsait olduğumda şiir yazıyorum ve yazdığım şiirleri düzeltiyorum. Şiir sabah rüzgârı gibi bazen esiyor, çalışırken aklıma bir şeyler geliyor bazen telefonuma çıkarıp ses kaydı alıyorum sonra akşam eve giderken onu yazıyorum.”

“Afganistan’da gerçekleşen şiir yarışmasında gönderdiğim şiir üçüncü oldu”
Afganistan anonim şairlerin listesinde yer alan Seferzade, “Adım Afganistan’ın anonim şairlerin listesinde var. Bazen online şiir yarışmalarına katılıyorum ve genelde şiirlerimi sosyal medya üzerinden arkadaşlarımla paylaşıyorum. Afganistan’da gerçekleşen bir şiir yarışmasına gönderdiğim şiir, üçünce sırada yer aldı” dedi.
Edebiyatı çok seven, ama okuyamayan Alif Şah, “Afganistan’da okulu birincilikle bitirdim, üniversite giriş sınavına girdim ve iyi puan kazandım, ama bazı sorun ve sıkıntılardan dolayı okuyamadım ve ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Edebiyatı çok seviyordum, bu alanda daha akademik ve kapsamlı çalışmalar yapmak isterdim ama yaşam şartı işte yapamadık” şeklinde konuştu.

“Mevlana’dan ilham alıyorum”
Hz. Mevlâna şiirlerini okuyan ve onlardan ilham alan Seferzade, şiir yazmak için ilham kaynağını şu şekilde açıkladı;
“Şiir yazmak için ilham kaynağım aslında benim dedemdir ki o da şairdi ve güzel şiirler söylerdi. Ondan başka çok okuduğum ve çok sevdiğim şairlerden Hz. Mevlâna Celalettin Rumi’dir ki şiirlerini çok seviyorum ve her zaman okuyorum ve ondan ilham alıyorum.”
Alif Şah Seferzade, Hem Afganistan devleti ve hem dünya devletlerinden beklentisini “Hem kendi devletimizden ve hem mülteci kabul eden bütün devletlerden isteğim şudur ki her birisi bir hazine gibi olan gençlerimizi düşünsünler. Bu hazinelerin yüzünden tozları silsinler ki onlar gelişebilsinler. Umarım bir gün dünya bize hep işçi gözüyle değil, yeteneklerimizden tanırlar. Çünkü mülteci ve gömenler aralarında çok yetenekli ve yüksek becerilere sahip gençlerimiz var ve ne yazık ki onların yeteneklerini kimse keşif etmez öyle kaybolur gider” ifadelerle açıkladı.

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