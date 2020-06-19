Narkotik sokak satıcılarına göz açtırmıyor Yapılan çalışmalarda 191 çıkı esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda şüpheli 2 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 191 çıkı satışa hazır esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak polis ekiplerince yapılan planlı çalışmalarda 2 şüpheli şahsı yakalandı. Yapılan aramalarda ise, 191 çıkı halinde satışa hazır 71,49 gram esrar,1 adet hassas terazi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan, 1 şüpheli şahsa da 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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