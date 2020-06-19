Türkiye'nin OMGS (Orta Menzilli Gemi Savar) ilk hava solumalı füze motoru test edildi Milli tasarım füze motoru prototip testinde tam puan aldı

TÜBİTAK’ın desteği, TEI ve Roketsan’ın işbirliği ile Türkiyenin Orta Menzil Gemi Savar (OMGS) ilk Hava Solumalı Füze Motoru TEITJ300 başarıyla test edildi. Tamamen milli olarak tasarlanıp geliştirilen motor ilk prototip testinde tam puan aldı.

Bakan Varank, Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Tesisleri'nde, orta menzilli ilk yerli füze motorunun test törenine katıldı.

Milli tasarım füze motoru, 5 bin fitlik irtifada ses hızının yüzde 90’ına varan yüksek hızlarda çalışabilme özelliğine sahip. Sistem, saniyeler içinde yeterli itkiye ulaşacak şekilde geliştirildi. Milli tasarım füze motorunun marşa (başlatıcı sistem) ihtiyaç olmadan kanat altı rüzgarı ile çalışma özelliği bulunuyor. Boyutlarındaki zorlayıcı kısıtlar nedeniyle füze motoru hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uyacak şekilde tasarlandı.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "Bugün TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandılar. Fakat farklı platformlarda da kullanılabilecek. TEİ'de daha önce Gökbey helikopterimizin motorunun çekirdeğini ateşlemiştik. İnşallah Gökbey'in motorunu bu sene TAİ'ye teslim edecekler.

Burada geliştirilen motor, Türkiye'nin savunma sanayi açısından önemli bir gelişme. TC 300 çap olarak küçük olmasına rağmen yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. Biz TEİ'nin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Hava araçlarındaki motorlarla ilgili en önemli alt yapı burada kurulu. Bu kabiliyetlerin çok hızlı bir şekilde ürüne dönüştüğünü görebiliyoruz. Bu bizim açımızdan gurur verici" dedi.

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