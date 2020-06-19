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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

LGS dezenfektanları Gazi Meslek Lisesi’nden

İHA

Yarın düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavında (LGS) Eskişehir'deki 981 salonda kullanılacak el dezenfektanları Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından karşılanıyor.

LGS dezenfektanları Gazi Meslek Lisesi’nden

Yarın düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavında (LGS) Eskişehir’deki 981 salonda kullanılacak el dezenfektanları Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından karşılanıyor.
Cerrahi maske, ortam dezenfektanından sonra el dezenfektanı üretimine başladıklarını belirten Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre yaptıkları el dezenfektanının yüzde 80 oranında etil alkol içerdiğini ve tüm resmi ve özel kurumlara 1 ve 5 litrelik olarak sattıklarını söyledi.
Kabadayı, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine el dezenfektanında okullarını tercih etmesinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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