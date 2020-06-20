ESOGÜ'lü öğrenciler mezuniyet projelerini online olarak sundu Covid-19 süreci eğitim hayatında ilkleri yaşatmaya devam ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mimarlık bölümü, uzaktan eğitim sürecinde mimari proje sunumlarını da online olarak düzenledi.

Mimari proje 402 A şubesi (Habitat proje stüdyosu) Mezuniyet Projesi Final Jürisi, video konferans programı üzerinden gerçekleştirildi.

Tüm gün boyunca devam eden online buluşmalarda Türkiye'nin farklı şehirlerden katılan öğrenciler, "2100'e doğru dünyanın geleceği, mimarlık, sosyoekonomik yapı gibi" tartışması üzerine oluşturdukları projelerini sundular. Mimar, mühendis, sosyolog, sanat tarihçi, psikolog, antropolog, film yönetmeni, fütürist gibi farklı alanlardan davetli jüri üyeleri ile "2100 öngörüleri" değerlendirildi. Öğrencilerin öğrenim hayatlarının son proje jürisi olan bu karşılaşmada öğrenciler, 2100 yılına dair geliştirdikleri senaryolarla gelecekte dünyayı ne tür felaketlerin şekillendireceğini, yaşam, iletişim ve ekonomi modellerini, ailebirey kavramlarının geleceğini ve bu değişim sürecinde mimarinin rolünün ne olduğunu tartıştı.

ESOGÜ Mimarlık bölümü, pandemi sürecinde online platformlar üzerinden gerçekleştirdiği çalışmalar ile mimarlık gibi görsel ve bireysel temasın önemli olduğu meslek gruplarında bile "senkron eğitim" sistemlerinin kurgulanabileceğini de göstermiş oldu.

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