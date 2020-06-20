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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cadde ve sokaklar uzun bir aradan sonra tekrar boş kaldı

İHA

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) Korona virüs (Covid19) sürecine denk gelmesiyle birlikte ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Eskişehir'de cadde ve sokaklar uzun bir süre sonra tekrar boş kaldı.

Cadde ve sokaklar uzun bir aradan sonra tekrar boş kaldı

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) Korona virüs (Covid19) sürecine denk gelmesiyle birlikte ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Eskişehir’de cadde ve sokaklar uzun bir süre sonra tekrar boş kaldı.
En son 3031 Mayıs tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması bugün tekrar uygulanıyor. Sabah 09.00'da başlayan kısıtlama 6 saat sürecek. LGS nedeniyle 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar uzun süre sonra tekrar sessizliğe büründü. Bu kapsamda Eskişehir’de birçok cadde ve sokak boş kaldı. İstisnalar dışında vatandaşların kurallara uyduğu gözlenirken, sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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