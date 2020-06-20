İhtiyaç sahiplerine yemek servisi sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Nihalİsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Her gün titizlik ile hazırlanan yemekler, 120 ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

Tepebaşı Belediyesi Nihalİsmail Akçura Aşevi’nde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere yemek hazırlanmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, profesyonel ekiplerce her gün sıcak yemek hazırlanıyor. Hijyen kurallarına uygun biçimde hazırlanan yemekler, 95 hanede yaşayan toplam 120 vatandaşa servis ediliyor. Sıcak yemek servisinden memnuniyet duyduğunu belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne ve duyarlı Eskişehir halkına teşekkürlerini iletiyor.

Nihalİsmail Akçura Aşevi’nin faaliyetleri hakkında bilgi almak ya da katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattını arayabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.