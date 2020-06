Yaz ortasında kardan adam yapıp kartopu oynadılar Hem eğlence hem de endişeyi bir arada yaşadılar Aniden bastıran dolu şehrin üstünde beyaz bir örtü oluşturdu Eskişehir’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Eskişehir’de yaz ortasında aniden bastıran dolu yağışı, şehrin üstünde adeta beyaz bir örtü oluşturdu. Yağışın ardından bahçelerine inen vatandaşlar, dolu taneleri ile kardan adam yapmaya çalıştı.



Eskişehir’de akşam saatlerinde başlayan ani yağmur ve dolu yağışı şehrin kilitlenmesine neden oldu. Şehir merkezinde bulunan vatandaşlar yağış anında şemsiyelerinin altına saklanırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise dükkan tentelerin altına ve kapalı yerlere sığındı. Yaklaşık 1 saat süren yağmur, çevre yolunda bulunan bazı kavşakların kilitlenmesine neden olurken, oluşan su birikintileri yüzünden sürücüler araçlarını durdurarak yağışın geçmesini bekledi. Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde başlayan yağmur ise kısa sürede yerini doluya bıraktı. Adeta ceviz büyüklüğündeki dolu yağışında vatandaşlar araçlarını kurtarmak için kapalı yerler bulmaya çalıştı. Neye uğradıklarını anlamayan mahalle sakinleri, evlerinden çıkamadı. Dolunun bitmesinin ardından mahallede oluşan beyaz örtü, kış aylarındaki görüntüleri aratmadı.



Garajları su bastı

Dolu ve ani yağmur yağışının ardından garajlara su dolarken, hemen 110 itfaiye ve Eskişehir Kanalizasyon İşleri (ESKİ) ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dolan garajdaki su ve dolu tanelerini vidanjör ile çekmeye başladı. Yağış anında garajının dolduğunu ifade eden mahalle sakini Murat Turhan, araçlarını kurtarmak için hemen garaja inerek dışarı çıkarttıklarını söyledi. Turhan, “Dolu yaklaşık 2025 dakika sürdü. Yani ben 40 yaşındayım ilk defa şahit oluyorum. Çok ani ve yoğun yağdı. Hasar konusunda bir bilgim yok ama ciddi bir yağış oldu. Görüldüğü gibi her yer dolu oldu ve su bastı. Birkaç senedir, birkaç kez tekrar etti ama bu kadar dolu yağmıyordu. Bu çok enteresan oldu. Ben o esnada evdeydim, araba dışarıdaydı. Sesi duyunca arabayı almak için dışarı çıktık. Garajdan eve geçemedik. Bizim arabamızda bir zarar yok ama dışarıda olan araçların bazılarında zarar görünüyor. İçeride 34 araba var” diye konuştu.



Doludan kardan adam yapmaya çalıştılar

Yağan yoğun dolu yağışının ardından Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Drusilya Sitesi'nde dolunun ardından aşağı inen apartman sakinleri bembeyaz olan çimlerdeki doluları toplamaya başladı. Kardan adam yapmaya çalışan vatandaşlar işi eğlenceye dökerken, bir yandan da site garajının su dolması ise can sıktı. Dolunun ardından kardan adam yapmaya çalışan apartman sakini Erdem Karahan “Önce tabi seslerle birlikte hemen kapıya otoparka baktık. Oradaki araçları tahliye etmeyi denedik. Çok şiddetli yağışla birlikte garaj girişindeki su birikmesinden dolayı alt kat ve asansörlerin olduğu yere kadar yoğun bir şekilde su akışı oldu. O sırada kendi imkanlarımızla suyun yönünü dışarıya vermeye çalıştık ama başarılı olamadık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Zaten dolu taneleri hemen hemen ceviz büyüklüğüne yakındı endişelendik. Şuan suyu tahliye ediyorlar. Uzun süreceğini söylemişler, 89 saat sürecekmiş sanırım. Diğer taraftan da çocuklarla kar topu oynadık. Kardan adam yaptık” ifadelerini kullandı.



"Ben hiç böyle bir şey yaşamadım, ilk defa gördüm"

Eskişehir’e oğlunu ziyarete gelen Bedia Budak ise yağış anını anlatarak, “Balkonda oturuyorduk sonra çat çat diye sesler duyduk. Herhalde biri büyük şekilde taş atıyor dedim. Camları açtı, içeriyi su bastı. Şimşek çakmalar filan ben hiç böyle bir şey yaşamadım, ilk defa gördüm. Her biri koca kocaydı, sesinden anladım. Zaten arabalar da hep yolda durdu. Birden sis bastırdı, simsiyah oldu her taraf. Araçların hiçbiri gidemedi, buraları su bastı” diye konuştu.

