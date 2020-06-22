Parkta ilginç alkol satışına polis baskını Araçta post cihazı ile alkol satışı yapan şahsa 56 bin lira ceza kesildi Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 10 kişi ile alkollü 3 araç sürücüsüne de cezai işlemi uygulandı

Eskişehir'de dün gece Kanlıkavak parkı civarında denetim çalışmaları sürdüren polis ekipleri, bir araçta post cihazı ile alkol satışı yapan şahsa 56 bin lira, çevrede bulunan 10 kişiye de maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan idari ceza işlemi uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Covid19 kapsamında alınan tedbir kararların denetimi doğrultusunda Kanlıkavak parkı civarında gece saat 02.00 ila 03.30 arasında motorize ve yaya devriyeler ile trafik ekibinin katıldığı müşterek bir uygulama gerçekleştirdi. Bir araçtan seyyar olarak nakit ve bir Tekel bayisine ait pos cihazı kullanmak suretiyle alkol satışı yapıldığı tespit edildi. Yapılar kontrolde araç içerisinde bulunan kasalarda 217 adet alkollü içki şişesi olduğu görüldü ve “yasal olmayan şekilde alkollü içki satışı” yapan şahıs hakkında 56 bin TL para cezası kesilerek işlem başlatıldı. Ayrıca 10 kişiye “maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan” idari ceza işlemi uygulandı. Denetimlerde ayrıca trafik ekipleri park etrafında yapılan uygulamalarda 3 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak suçundan idari ceza işlemi uygulandı. Yapılan açıklamada, "Eskişehir halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması doğrultusunda yaya ve motorize ekiplerimizce, özellikle park ve kamuya açık alanlarda kontrol ve denetimlerimiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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