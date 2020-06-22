Emekleri 10 dakikada heba oldu Dolu binlerce dönümdeki sebze fidelerine büyük zarar verdi Tarlalarındaki ürünleri büyük zarar gören Ali Kızılay; "Sadece bizim 200 bin liralık zararımız var"

Eskişehir’de dün yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı binlerce dönüm ekili alanda büyük tahribata neden olurken, zarar gören çiftçiler ise devletten yardım bekliyor.

Eskişehir’de öğlen saatlerinde kısa süreli dolu yağışı ekili alanları ve meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Şehir merkezine yakın binlerce dönüm arazide ekili olan domates, barbunya, fasulye, kabak, mısır ve lahana gibi ürünlerin yanı sıra meyve ağaçları da büyük zarar gördü. Sebze üretimi ile uğraşan çiftçiler dolu yağışı sonrasında ekili alanlarının yüzde 80’ini kaybetti. Yağış sonrası durumlarını kendi cep telefonlarına kaydeden çiftçiler devletten yardım beklerken, yaşanan felaketinin görüntüsünü çekerek sıkıntılarını anlatmak istedi.

Yaşanan felaket sonrasında tarlalarındaki ürünleri büyük zarar gören Ali Kızılay, "Dün Fevziçakmak mahallesinde dolu afeti oldu. Tarlalarımız ziyan oldu. Sadece bizim 200 bin liralık zararımız var. Tarlalarda domates, kabak, biber, fasulye ve patlıcan gibi ürünler vardı. Her şey telef oldu. Yapacak bir şey yok. Devletimizden yardım bekliyoruz. Allah bütün çiftçilerimize yardım etsin” dedi.

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