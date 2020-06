Eyüpsultan'da dereye düşen at ve tayı kurtarıldı

Yaz ayların gelmesiyle birlikte tezgâhlarda daha çok görülmeye başlayan yayın balıkları hem büyüklüğü hem de ağırlığı ile vatandaşları şaşırtıyor. 'Köpek balığı mı, küçük balina mı?' gibi sorularla muhatap olan esnaf, satın alanların yanında fotoğraf çektirmek isteyenlere imkân tanıyıp bilgilendirme yapıyor.

Eskişehir Çarşı Balık Pazarında bazı balıkçıların tezgâhlarında sunduğu ve 'Bayağı' yayın balığı olarak bilinen balığın kilosu 40 liraya satılırken, dilimi bile 2 kilodan fazla olabiliyor. Pazar esnafından Erkan Arslanbenzer’in tezgâhında yer alan ve kendinden daha uzun olan yayın balıkları müşterilerini bekliyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan göletlerden yakalanan ve bu sezon Eskişehir’e ilk yayın balığı getirenlerden biri olan Arslanbenzer, bu balığa olan vatandaşların ilgisini anlattı. Arslanbenzer, “Bu balıklara Bayağı yayın balığı deniliyor. Bunlar tatlı su balığıdır. Normalde baraj, göletlerden çıkar. Bize Eskişehir’in Gökçekaya Barajı, Salihli ve Diyarbakır’dan geliyor. İznik göletlinden gelenler de var. Bu balığın tanesinin ağırlığı 200 kilogramın üstüne olabilir. Ama genelde 180, 150, 120 kilo arasında değişiyor. Uzunluğu ise 2 metreye kadar çıkabiliyor. Eskişehirliler bu balığı gerçekten sevdi. Yani balığı satın almasalar da gören gelip bir fotoğraf veya selfie çekiyor. Öyle mutlu oluyor demek. Bu ilginç bir balık. Her zaman bulunmaz, yaz ayların dışında. Yeni nesil zaten pek bilmez, gelip ismini sorar. 'Köpek balığı' diyen oluyor. 'Küçük balına mı?' diye soran da oldu. O yüzden biz de bir anlamda onlara bu balığı satmaktan çok tanıtır olduk. Bazen selfie çekenler öyle kuyruk oluşturuyor ki, buraya gelen gerçek müşterimiz bile alacağını alamıyor. Ama olsun. Yine vatandaşımız mutlu oluyor. Küçük yaştakiler zaten şaşırıyor. Büyükler merak ediyor” diye konuştu.



“Kilosu 40 liraya satıyoruz”

Balıkçı Arslanbenzer, yayın balığını kilosu 40 liraya sattığı belirterek, pişirilme yöntemi konusunda da bilgi verdi. Arslanbenzer, "Bize taze geliyor. Akşam avlanıyor, sabaha karşı bize gelir ve bir tezgâhlarımızda sunuyoruz. Yazın da kışın da ilgisi oluyor. Ama kışın deniz balığı daha fazla olduğu için yazın bu balıklar çok rağbet görüyor. Bu balığın ayrı bir özelliği ise, tavası ve buğulaması fırında kızartarak tüketilebilmesi ve her yaşta ki insanlar tarafından yiyebilmesidir. Çocuklar ve yaşlılar tarafından sevilen bir balıktır bu. Tadı peynir gibi yuğmuşsak ve lezzeti harikadır” dedi.



“Eskişehir’de en fazla 180 kilo ağırlığında olanı getirdim”

Balıkçı Arslanbenzer, her gün belli bir sayıda yayın balığı Eskişehir’e getirdiği dile getirerek, “Biz şimdiye kadar yayın balıklardan çok getirdik ve yaz boyunca getireceğiz. Getirdiğimiz balıklar arasında en ağırlık olarak en büyük ise sanırım geçen getirdiğimiz 180 kiloluk bir balık oldu. İyi ilgi görmüştü. Gün içinde sattık. Şimdi de günde ortalama 150200 kilodan fazla yayın balığı satıyoruz” diye aktardı.

