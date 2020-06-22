Gençlere sınav desteği sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin, YKS 2020’ye girecek olan 12. sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti sürüyor. Onlarca genç, aldıkları destek ile sınav kaygısını atlatıyor.

Tepebaşı Belediyesi, korona virüs sürecinde üniversiteye giriş sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Sınav heyecanı yaşayan öğrencilere destek olmak için Tepebaşı Belediyesi tarafından sağlanan destek ile öğrenciler, sınav kaygıları hakkında psikolojik danışmanlık hizmeti alıyor. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen danışmanlık hizmeti, tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi’nin, “www.tepebasi.bel.tr” adresli web sitesinden randevu alabiliyor. Hafta içi her gün, mesai saatlerinde verilen hizmet ile öğrenciler; sınav tarihi, sınav sürecinde hissedilen baskılar, hazır hissetmeme gibi hususlarda danışman desteği alıyor. Destek hizmeti ile onlarca öğrencinin sınava yönelik kaygı düzeylerini azalırken, davranışsal, duygusal, zihinsel süreçlerini anlamlandırmalarına, problem çözme ve baş etme becerilerini güçlendirmelerine katkı sağlanıyor.

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