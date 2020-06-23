Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Eskişehir'in Seyitgazi'ndeki yoğun yağış Taşlık, Sarayören, Ayvalı ve Kümbet mahallelerinde etkili oldu. Akşam saatlerinde etkili olan yağış ve dolu ekili tarım arazilerini vurdu. Bir çok tarım arazisi sular altında kalırken, açıklamada bulunan, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden;"Maddi zararımız büyük. Bir çok tarım arazimiz doluya maruz kaldı. Rabbim daha büyük felaketlerden korusun.Ç iftçilerimizin zararı konusunda gereken çalışmaları başlatacağız"diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.