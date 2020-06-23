Bu işletmeye girerken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz Eskişehir’de ünlü işletme müşterilerini korona virüse karşı tam koruma sağlıyor Ciğerci Aziz Usta İşletme Sahibi İsmail Karagöz: “Dezenfekte sonrası ateşi ölçülen, ellerini dezenfekte eden müşterimiz rahatça yemeklerini yiyorlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu işletmeye girerken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz Eskişehir’de ünlü işletme müşterilerini korona virüse karşı tam koruma sağlıyor Ciğerci Aziz Usta İşletme Sahibi İsmail Karagöz: “Dezenfekte sonrası ateşi ölçülen, ellerini dezenfekte eden müşterimiz rahatça yemeklerini yiyorlar”

İHA

Bu işletmeye girerken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz Eskişehir’de ünlü işletme müşterilerini korona virüse karşı tam koruma sağlıyor Ciğerci Aziz Usta İşletme Sahibi İsmail Karagöz: “Dezenfekte sonrası ateşi ölçülen, ellerini dezenfekte eden müşterimiz rahatça yemeklerini yiyorlar”

Eskişehir’de faaliyet gösteren ‘Ciğerci Aziz Usta’ isimli işletme müşterileri için giriş kısıma koyduğu otomat ile önce tüm vücudu dezenfekte ederken, ateş ölçerek masalarına alıyor.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yeniden faaliyet göstermeye başlayan ‘Ciğerci Aziz Usta’ adli işletme aldığı önlemler dikkat çekiyor. Müşterilerin giriş için kullandığı kapıyı dezenfekte otomatı koyan işletme, öncelikle her gelen müşterisini boydan boya dezenfekte ediyor. Ardından içeri giren müşterilerin ateşi ölçülerek, ellerini dezenfekte ediyor. Ardından her müşteri sonrasında temizlenen ve dezenfektesi yapılan masalara müşterilerin oturması sağlanıyor. Yapılan bu detaylı uygulama ise gelen müşterileri memnun ediyor. Gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyen müşteriler işletmenin gösterdiği hassasiyeti ise takdirle karşılıyor.
Yapılan çalışmaları anlatan işletme sahibi İsmail Karagöz, alınan tedbirleri şöyle anlattı:
“Şu anda gelen müşterilerimize hijyen ve dezenfekte yönünden daha rahat oturmaları için böyle bir cihaz yerleştirdik. Müşterimiz geldiği zaman ateşini ölçüyor. Ondan sonra dezenfektesini yapıp masaya rahatça oturmalarını sağlıyor. Gelen müşterilerimiz oldukça memnun. Rahatça oturup güzel yemek yiyerek gidiyorlar.”
Yemek için gelen müşterilerden Zafer Büyükkıdan ise uygulamayı çok beğendiklerini belirterek, “Çok güzel bir uygulama. Çok memnun olduk. Eskişehir’de ilk defa karşılaşıyorum. İşletmeci arkadaşları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Uzun zamandır da gidip geliyoruz. Steril bir yer. Beğenerek geldiğimiz bir yer. Bu sistemi gördükten sonra da ilgimizi çekti” dedi.
Emre Akdeniz isimli müşteri ise şunları söyledi:
“Problemli günler geçiriyoruz. İşletmenin bu konuyla ilgili bu denli hassas olması hoşumuza gitti. Kullandıkları dezenfektanların da insan sağlığına hiçbir zararı olmadığını öğrendik. Bu da bizim için sevindirici. İşletme Eskişehir’de ilki yaptı. Tebrik ediyoruz kendilerini.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de, tarladaki 1 milyon 200 bin marulu dolu vurdu
YEREL HABERLER Eskişehir'de, tarladaki 1 milyon 200 bin marulu dolu ...
Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu
YEREL HABERLER Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu
(Özel) Otomobil fiyatına 1 ton 90 kiloluk kurbanlık 'Coşkun' isimli tosun alıcısını bekliyor Hayvan sahibi Mustafa Valioğlu; "Hayvanımıza 30 bin lira istiyoruz" "Araba fiyatına kurbanlık diyebiliriz, ama aldığına değecek"
YEREL HABERLER (Özel) Otomobil fiyatına 1 ton 90 kiloluk ...
Sel anını anlatırken gözleri doldu Yağmur sonrası evleri sel bastı, vatandaşlar çaresiz kaldı Bu mahalledeki çoğu evler kullanılmaz hale geldi Evini su basan mahalle sakini Gülfer Küçük, “Kanalizasyon olmadığı için orada direk buraya taşkın yaptı” Mahalle sakini Davut Özel, “Ayağımıza giyecek ayakkabımız bile kalmadı”
YEREL HABERLER Sel anını anlatırken gözleri doldu Yağmur sonrası ...
Eskişehir´de etkili olan dolu ve sağanak, tarım arazilerinde hasara yol açtı
YEREL HABERLER Eskişehir´de etkili olan dolu ve sağanak, tarım ...
Son model otomobil kazanan talihli belli oldu
YEREL HABERLER Son model otomobil kazanan talihli belli oldu
Manda Yetiştiriciler Birliği'nden Bozkurt'a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Manda Yetiştiriciler Birliği'nden Bozkurt'a teşekkür ...
Eskişehir’de dolu etkili olmaya devam ediyor Yarım saat süren dolu yağışı bahçeleri dümdüz etti
YEREL HABERLER Eskişehir’de dolu etkili olmaya devam ediyor Yarım ...
Tezgahtaki 80 kilo yayın balığı ilgi gördü
YEREL HABERLER Tezgahtaki 80 kilo yayın balığı ilgi gördü
Araba satın almak isterken dolandırıldı
YEREL HABERLER Araba satın almak isterken dolandırıldı
Yeni alınan kararlar işletmecilere tebliğ edildi
YEREL HABERLER Yeni alınan kararlar işletmecilere tebliğ edildi
İşte ortaya çıkan tablo Dolu vurdu, mahsul tarlada kaldı Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Hasar tespiti yapılacak bir durum yok, çünkü şu anda artık ürün yok" “Buğdayların içinde 40 taneden 2 tane kalmış” Çiftçilik yapan Mehmet Ali Törü, “200 dekar hububatım sıfır diyebilirim”
YEREL HABERLER İşte ortaya çıkan tablo Dolu vurdu, mahsul tarlada ...
Gençlere sınav desteği sürüyor
YEREL HABERLER Gençlere sınav desteği sürüyor
Odunpazarı Belediyesi kendi serasında yılda 300 bin çiçek üretiyor Büyükdere Mahallesi’nde bulunan serada yetiştirilen çiçekler tüm Eskişehir'i renklendiriyor
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi kendi serasında yılda 300 bin ...
Başkan Şen üyelerine maske dağıtıp korunma uyarıları yaptı
YEREL HABERLER Başkan Şen üyelerine maske dağıtıp korunma uyarıları ...
Eskişehir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü’nden ESKÜDER’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER Eskişehir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü’nden ...
Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın ilk talimatı makam kapısının açık kalması oldu
YEREL HABERLER Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın ilk talimatı makam ...
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
YEREL HABERLER Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
Yeni Vali Ayyıldız, Eskişehirlileri heyecanlandırdı Vali Erol Ayyıldız basın mensuplarıyla bir araya geldi Görevine başlayan Eskişehir Valisi Ayyıldız; “Eskişehirspor’un Süper Lig’de olması önceliklerimizin en başında”
YEREL HABERLER Yeni Vali Ayyıldız, Eskişehirlileri ...
Yavru geyik emin ellerde
YEREL HABERLER Yavru geyik emin ellerde
Satıcısından uzun yayın balığı vatandaşın ilgi odağı oldu Görmek ve selfie çektirmek için adeta kuyruğa girdiler Esnaf, 'Köpek balığı mı, küçük balina mı?' gibi sorularla muhatap oluyor Eskişehir Çarşı Balık Pazarı esnafı Erkan Arslanbenzer; “Balığı satın almasalar da gören gelip bir fotoğraf veya selfie çekiyor” “Bir anlamda onlara bu balığı satmaktan çok tanıtır olduk" “Bazen selfie çekenler öyle kuyruk oluşturuyor ki, buraya gelen gerçek müşterimiz bile alacağını alamıyor”
YEREL HABERLER Satıcısından uzun yayın balığı vatandaşın ilgi odağı ...
Emekleri 10 dakikada heba oldu Dolu binlerce dönümdeki sebze fidelerine büyük zarar verdi Tarlalarındaki ürünleri büyük zarar gören Ali Kızılay; "Sadece bizim 200 bin liralık zararımız var"
YEREL HABERLER Emekleri 10 dakikada heba oldu Dolu binlerce ...
Parkta ilginç alkol satışına polis baskını Araçta post cihazı ile alkol satışı yapan şahsa 56 bin lira ceza kesildi Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 10 kişi ile alkollü 3 araç sürücüsüne de cezai işlemi uygulandı
YEREL HABERLER Parkta ilginç alkol satışına polis baskını Araçta ...
Otomobilde içki satışına 56 bin lira ceza
YEREL HABERLER Otomobilde içki satışına 56 bin lira ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X