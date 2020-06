SODİGEM’in sosyal medyada çocuk istismarına karşı aileleri bilinçlendirme çalışmaları

Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir araştırma merkezi olarak önemli faaliyetler geçekleştiren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), çocuklar için büyük tehlike oluşturan bu kanallara karşı aileleri bilinçlendirecek çalışmalar yaptı.

Her yaştan bireyin kolay bir şekilde erişebildiği sosyal medya platformu YouTube üzerinden çocuklara yönelik istismarı özendiren videoları yayınlayan kanallar, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı. Her gün milyonlarca insanın hiçbir kısıtlama olmadan video izlemek için girdiği YouTube’da bazı hesaplar, çocuk istismarını özendirecek animasyon videoları yayınlamaya başladı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bu videolara tepki gecikmedi. Birçok kullanıcı videoların yayından kalkması için “#cocukistismarıyoutubeda” hashtagi ile paylaşımlar yaparak konunun gündeme gelmesini sağladı. "Annem başka biri için ailemizi terk etti.", "15 yaşında hamile kaldım." gibi video başlıklarıyla yayınlanarak pedofiliyi öven ve kadın figürünü hedefe koyan hesaplara gösterilen tepkiler üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sessiz kalmadı. Bakanlık, erişimin engellenmesi için Youtube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçtiğini aktarırken olay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklayarak olayın yakın takipçisi olacağını kamuoyu ile paylaştı.



SODİGEM uzmanlarından aileleri bilgilendirecek çalışma

Sosyal medya ve dijital güvenlik alanında toplumu bilgilendirmek üzere önemli çalışmalara imza atan Anadolu Üniversitesi SODİGEM, çocuk ve ergenlere yönelik olumsuz etki bırakacak bu kanallara yönelik aileleri uyardı. YouTube’da benzer içerikler üreten birçok kanalın tespit edildiğini belirten SODİGEM uzmanları, bireyin gelişiminde önemli bir evre olan çocukluk sürecinde çocukların bu tarz içeriklere maruz kalmaması için ailelere önemli görevler düştüğünü belirtti. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan görsel ve video içeriklerinin istismar malzemesi olarak kullanılabileceğinden de bahseden uzmanlar, YouTube gibi platformlarda paylaşılan içeriklerin denetimsiz olarak dünyanın her yerindeki çocukların kullanımına açık olduğunu vurguladı. Ailelerin çocuklarını korumak için neler yapması gerektiğini sıralayan uzmanlar, tavsiyelere uyulduğu takdirde çocukların bu tarz tehlikelere karşı büyük ölçüde korunacağının altını çizdi.



SODİGEM’in çalışması ulusal basında

Türkiye’de neredeyse 4.5 milyon çocuk ve genç abonesi bulunan bu kanallara yönelik SODİGEM tarafından yapılan bilgilendirici çalışma, ulusal basında kendine çokça yer buldu. Hürriyet Gazetesi ve ülkenin önde gelen pek çok ulusal gazetesinin manşetinde “Çocuklara derin tuzak” ve Sosyal rezillik” gibi başlıklar atılarak yayınlanan haberin içeriğinde SODİGEM uzmanları tarafından ailelere verilen tavsiyelere yer verildi. SODİGEM tarafından toplumsal fayda gözetilerek yapılan bu çalışma yazılı basının yanı sıra bazı TV kanalların haber bültenlerinde de yer aldı. Katıldığı televizyon programlarında konu hakkında önemli bilgiler veren SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya üzerinden çocuklara yönelik yapılan istismara karşı ailelerin neler yapabileceğini de paylaştı.

