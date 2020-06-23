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Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi Eskişehir’de yağmur hayatı felç etti

İHA

Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt yapının yetersiz kaldığı bazı ara sokaklar ve ana cadde kavşakları adeta göle döndü.

Ara sokaklar göle döndü, çevre yolunda trafik kilitlendi Eskişehir’de yağmur hayatı felç etti

Eskişehir’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt yapının yetersiz kaldığı bazı ara sokaklar ve ana cadde kavşakları adeta göle döndü.
Eskişehir’de son günlerde etkili olan sağanak yağış bugün de hayatı olumsuz olarak etkiledi. Bu kapsamda yağışın ardından bazı ara sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çileye dönen yollar otomobil sürücülerinin yanı sıra özellikle motosiklet ve bisiklet kullanan vatandaşları çaresiz bıraktı. Çevre yolunda bazı noktalar ve ESTİM Toptancılar Sitesi’nde oluşan su birikintileri trafiği durma noktasına getirdi.
"Giderlerimiz çalışmıyor yayalar karşıya geçmekte zorlanıyor"
Konuyla ilgili konuşan İsmail Köseler isimli vatandaş yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandıklarını söyledi. Köseler, "Şu an giderlerimiz çalışmıyor ve Eskişehir’imiz Avrupa’da birinci şehir. Sadece ana caddelere değil ara sokaklara da bakmak gerekiyor. Yayalar karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor. Vatandaş olarak hizmet bekliyoruz ama ara sokaklarda göremiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan meteorolojik verilere göre, ilerleyen günlerde yağışların etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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