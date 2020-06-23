Çöpleri karıştıran kadının görüntüsü yürekleri burktu

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Eskişehir’de dün akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan çöp kutularını karıştıran kadının görüntüsü yürekleri burktu. Vişnelik mahallesi Taşköprü caddesinde dün akşam görülen yabancı uyruklu bir kadının, çevrede bulunan çöp kutularını tek karıştırması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kadının yanında bulundurduğu pazar arabasıyla birlikte cadde üzerindeki çöpleri karıştırarak erzak toplaması görenlerin yüreklerini burktu. Çevredeki çöp kutularını bir süre gezen kadın daha sonra ise gözden kayboldu.

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