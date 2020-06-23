Eskişehir´de sağanak

<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı cadde ve sokaklarda yoğun yağmur suları birikti.<br>Hava sıcaklığının 17 dereceye düştüğü kentte, aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara ve duraklara sığındı. Yoğun yağış nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Eskişehir-Ankara çevre yolunun bazı kesimlerinde yoğun sular nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi´nde bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tıkanan kanalizasyon kapaklarını temizlemeye çalıştı. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi´ndeki toptancılar sitesi önünde de yoğun su birikintileri nedeniyle araçlar geçiş yapmakta güçlük çekti. Belediye ekipleri de yağışın ardından tıkanan kanalizasyon kapaklarını açmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-CanerAKSU<br>2020-06-23 14:19:02<br>
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