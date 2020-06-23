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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birlikte yaşadığı kadını 9 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis

DHA

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), vücudunun 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Tacettin Yağız (42) müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yağız, son savunmasında, "Çok pişmanım" dedi. Olay, geçen yıl ağustos ayında, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Tacettin Yağız, 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla 9 yerinden bıçakladı. Ardından da psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilaçtan içip, aynı bıçakla intihara kalkıştı bulundu. İhbar üzerine eve...

Birlikte yaşadığı kadını 9 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis

<br>Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), vücudunun 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Tacettin Yağız (42) müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yağız, son savunmasında, "Çok pişmanım" dedi.<br>Olay, geçen yıl ağustos ayında, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Tacettin Yağız, 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla 9 yerinden bıçakladı. Ardından da psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilaçtan içip, aynı bıçakla intihara kalkıştı bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Ülviye İnce´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Tacettin Yağız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yağız, tutuklandı.<br>Hakkında 'kasten öldürmek' suçundan dava açılan Yağız, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün görülen karar duruşmasında, "Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Tacettin Yağız´ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN<br>2020-06-23 16:43:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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