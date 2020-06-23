Birlikte yaşadığı kadını 9 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis

<br>Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52), vücudunun 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Tacettin Yağız (42) müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yağız, son savunmasında, "Çok pişmanım" dedi.<br>Olay, geçen yıl ağustos ayında, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Tacettin Yağız, 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla 9 yerinden bıçakladı. Ardından da psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilaçtan içip, aynı bıçakla intihara kalkıştı bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Ülviye İnce´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Tacettin Yağız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yağız, tutuklandı.<br>Hakkında 'kasten öldürmek' suçundan dava açılan Yağız, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde bugün görülen karar duruşmasında, "Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Tacettin Yağız´ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN<br>2020-06-23 16:43:07<br>
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