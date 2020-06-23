3 kişide koronavirüs tespit edilen banka şubesi, geçici olarak kapatıldı

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<br>SİVRİHİSAR(Eskişehir),(DHA)ESKİŞEHİR´in Sivrihisar ilçesinde, 3 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından banka şubesi geçici olarak kapatıldı. <br>Sivrihisar ilçesindeki özel bir bankaya ait şubede çalışan çaycı, güvenlik görevlisi ile 1 banka personelinde koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, bankada çalışan diğer 3 personel ise tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi ise geçici olarak kapatılırken, şubenin camlarına Eskişehir kent merkezindeki banka şubesinden işlem yapabileceğine dair uyarısı yazısı asıldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Sivrihisar ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-06-23 17:45:15<br>

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