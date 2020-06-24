Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü işbirliğinde “COVID19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgelendirmesi” gerçekleştirilecek.
Konu hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Uluslararası geçerliliğe sahip olan TSE COVID19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet belgelendirmesine ilişkin olarak Odamız ve TSE Eskişehir işbirliğinde ortak bir çalışma gerçekleştireceğiz. TSE COVID19 belgelenmesine sahip olmak isteyen firmalarımızın ön başvuruları Odamız tarafından alınacak” dedi.
Belgenin TSE tarafından hazırlanan Covid19 salgını ile mücadele kapsamında sanayi kuruluşlarının çalışanlarını, bakım personelini, tedarikçilerini, ziyaretçilerini korumaya yönelik hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren “Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu kapsamında verileceğini ifade eden Kesikbaş, belgenin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.
Belgelendirmenin firmalara salgınla mücadele ederken yol gösterici nitelikte olacağının altını çizen Kesikbaş, “Belgeyi alan firmalar; müşterilerine, üretimlerinin kalitesini uzun uzun anlatmalarına gerek kalmayacak” diye konuştu.
ESO ve TSE Eskişehir Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek proje kapsamında başvuruda bulunan firmalara COVID19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgelendirme danışmanlığı da ücretsiz olarak sağlanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.