Kale ağlarına takılan tilkiyi itfaiye kurtardı

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<br>ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, lise bahçesindeki futbol sahasında, kale direğine sarılı halde olan fileye takılan tilki, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Bacağında kırık meydana geldiği tespit edilen tilki, Eskişehir Hayvanat Bahçesi´nde tedavi altına alındı.<br>Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi´nde bulunan Fatih Fen Lisesi bahçesine giren tilki, futbol sahasındaki kale direğine sarılı ağlara takıldı. Tilkinin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan tilki, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince Eskişehir Hayvanat Bahçesi´ne götürüldü.<br>Yapılan muayenede bacağında kırık oluştuğu tespit edilen tilki tedavi altına alındı.<br>Veterinerler tarafından yapılacak tedavinin ardından tilki tekrar doğal hayata bırakacak.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)<br>2020-06-25 14:49:20<br>

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