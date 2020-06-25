İnönü’de Kümbetler mevkiinde bulunan alt geçitte yol çalışması

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Eskişehir İnönü ilçesi Kümbetler mevkiinde bulunan alt geçitte yol çalışması başladı.

İnönü Belediye Başkanlığının talepleri doğrultusunda BilecikKütahya karayolu İsmetpaşa mahallesindeki alt geçitte yol çalışması ulaşımda rahatlık sağlayacak. İlçe sakinleri, Altınbayır mevkiinden başlayıp mezbaha yoluna kadar uzanan alt geçit yolunda başlatılan çalışmalar dolayısı ile İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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