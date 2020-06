ESOGÜ Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden projeler hakkında açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oytun Meçik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye’de ‘Sağlığa Erişim’ kapsamında kabul edilen “Let’s Develop Networks and Create Opportunities for Hippotherapy” isimli proje hakkında açıklama yaptı.

Doç. Dr. Meçik, ‘Sağlığa Erişim’ kapsamında Türkiye’de Hippoterapi ağının oluşturulması amacına ve Mahmudiye’de üretilen ve eğitilen at alt yapısı ile uygulama kliniği olarak merkezin araştırmalarına katkı sağlayan projenin; Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Genç Akademi Spor Kulübü Derneği, Handy Club Ostrava, Çekya Hippoterapi Federasyonu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası, Arslan Spor Kulübü Derneği ve Gençleri Geleceğe Hazırlama ve İşsizlikle Mücadele Derneği ortaklığında yürütüldüğünü hatırlattı. 46 ay sürecek olan proje kapsamında ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi’nde oluşturulan uygulama sahasında Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Cafer Yıldırım koordinatörlüğünde, Hippoterapi alanında çalışan doktorlar, veteriner hekimler, at antrenörleri ve özel eğitim öğretmenleri için uygulama kılavuz kitapları, eğitim videoları geliştirileceğini belirten Doç. Dr. Meçik, akademik araştırmalar gerçekleştirilmesi, ulusal network çalışması için 8 bölge toplantısı, 2 ulusal konferans ve yerel toplantılar planlanması ve Çekya Hippoterapi Federasyonu ve yararlanıcısı 'Handy Club Ostrava' ile Türkiye Hippoterapi uygulamaları yasal zemini, işleyişi ve alt yapısı oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Doç. Dr. Meçik, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi gibi tam teşekküllü bir sağlık kurumuna yakın bir alanda Hippoterapi kliniği hizmetinin sunulmasının, özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere tüm yararlanıcılar ve Hippoterapide görev alacak sağlık çalışanlarının erişimi bakımından güvenlik, kolaylık ve verimliliği artıracağını düşündükleri uygulama sahasının, ülkemizde rol model olarak Hippoterapi standartlarının oluşturulması ve tedavi seçeneği olarak Sağlık Bakanlığı nezdinde tanımlanmasını güçlendireceğine inandıklarını ifade etti. Doç. Dr. Meçik, yaptığı açıklamayı şu ifadelerle sonlandırdı:

“Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 2020 yılında aldığımız ruhsat ile T.C. Kalkınma Bakanlığı SODES kapsamında başvurusunu tamamladığımız projemizle de her zaman olduğu gibi bugün de Mahmudiye’deki at yetiştiriciliğine ve dolayısıyla sektörün ekonomik gelişimine bilimsel yönden bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Genetik veri tabanına göre at üretimiyle Türkiye’de atçılık sektörüne Mahmudiye markası ile geleneksel ve coğrafi olarak güçlü yanları öne çıkaracak biçimde katkı sağlayacağımız önemli bir proje sunmaya çalışıyoruz.”

