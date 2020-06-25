Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 26 Haziran "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısı ile bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Bilge, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1987 yılında, uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak, uyuşturucu ile mücadele konusunda uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 26 Haziran tarihini "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak kabul edildiğini belirtti. Bilge, "Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) her yıl bu uluslararası gün için temalar seçmekte ve küresel uyuşturucu sorunu hakkında farkındalık oluşturmak için kampanyalar başlatmaktadır. Prof. Dr. Bilge; Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorundur. Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı, sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir" dedi.

Bilge; 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü Etkinlikleri kapsamında; Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, kararlı bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ve halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını belirti.

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