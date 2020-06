Eskişehir’de Emirler mahallesi Zümrütevler sokakta iki senedir süren elektrik kesintileri sonucu mahalle sakinlerinin gündelik yaşamlarında oldukça sıkıntılar yaşanırken sorumlulara tepki gün geçtikçe büyüyor.

Yaklaşık iki sene önce elektrik dağıtım şirketinin yapmış olduğu trafo değişimi sonrası Emirler mahallesi Zümrütevler sokakta elektrik sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Gün içinde sık sık elektrik kesintileri meydana gelirken mahalle sakinleri iki yıllık süreçte büyük sıkıntılarla karşı karşıya geliyor. Özellikle bölgede doğalgaz olmadığı için elektrikli kaloriferler aracılığıyla ısınmaya çalışan vatandaşlar, kış aylarında yaşanan kesintiler karşısında ısınabilmek için adeta yaşam mücadelesi veriyorlar. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi pek çok gündelik kullanılan teknolojik aletlerde de problemli elektrik akımları sonucu hasarlar meydana geliyor. Mahalle sakinleri, sürekli olarak elektrik dağıtım şirketine şikayetlerini dile getirse de bir sonuç alamamanın verdiği hayal kırıklığıyla yaşamlarına zor şartlarda devam ediyor.



“Biz para istemiyoruz, hizmet istiyoruz”

Mahalle sakinlerinden Muhammet Bayrak, elektrik sıkıntısı sonucu yaşadıkları problemlerden söz ederken yapılan şikayetler sonucu OEDAŞ’tan gelen 25 ile 100 lira arası indirim teklifine de tepki gösterdi. ‘Para istemiyoruz, hizmet istiyoruz’ diyen Bayrak, “İki yıldır biz bu sıkıntıyı mahalle olarak yaşıyoruz. Doğalgazımız yok haliyle kalorifer kullanıyoruz. Elektrikler gittiği anda kaloriferler patlama derecesine geliyor. Onu da geçtim, günlük hayatta kullandığımız bütün ev eşyaları elektrikli. Elektrikli eşya olmadığı zaman hayat duruyor. Aynı zamanda çiftçilik yapıyoruz. Çiftçi tarlasını sulayacak, elektrikli motorlar kullanıyoruz, onlar da yok. Biz dağın başında yaşamıyoruz. Faturaya geliyorlar, iki gün sonra kapamaya geliyorlar. Bu kadar insan her gün defalarca arıyor. İki senedir bu sıkıntılar niye çözülemedi? Trafo mu alamıyorsunuz, biz alalım. Ne bileyim direk parasını, işçi parasını verelim. Yeter artık canımıza tak etti. Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ) şirketine gittim. Üç saat beni beklettiler, almadılar. Bu mahallede en çok şikayeti eden kişi benim. OEDAŞ'tan gelen ‘25 lira ile 100 lira arası sana indirim yapacağız’ yanıtı ne demek? Yüzlerce insan yaşıyor burada, almadım. Biz para istemiyoruz, hizmet istiyoruz. Şu an sinirden titriyorum” şeklinde konuştu.



“Elektrikler kesildiği zaman annem nefes alamıyordu”

Makinelere bağlı şekilde yaşayan kayınvalidesinin elektrik gitmesi sonucu oldukça sıkıntılar çektiklerini belirten mahalle sakinlerinden Melahat Bayrak, yaptığı açıklamada, “Geçen sene kayınvalidem makinelere bağlıydı. Elektrikler kesildiği zaman annem nefes alamıyordu. Ağlıyordu, neler çektik. Haziran’da vefat etti annem. Bir sene oldu. Bir seneden beri bizde düzenli elektrik yok. Makine kesildiği zaman su gitmiyordu, mama gitmiyordu. Titremeye ağlamaya başlıyordu. Üzülüyordu, konuşamıyordu. Neler çektik yavrum, olur mu böyle?” ifadelerini kullandı.



“Elektrikler kesilince küçük tüpte su ısıtıp yanlarına koyuyoruz”

Elektrikler gittiğinde yeni doğan torunlarını ısıtmak için yanlarına küçük tüpte kaynattıkları suyu koyduklarını ifade eden Havva Sarıtaş ise en büyük sorunun çocuklar olduğunu dile getirdi. Sarıtaş, yaptığı açıklamada, “İkiz torunum oldu. Küçük doğdular. Elektrikler kesilince küçük tüpte su ısıtıp yanlarına koyuyoruz. Su koyuyoruz, tüpe kaynıyor mesela yanabilirler. Çok çektik, hala devam ediyor. Yağmur yağınca çocuklar donuyor soğuktan. Çocuklar küçük, kaloriferin yanması lazım ama elektrik yok. Makinelerimiz bozuluyor. Hiç hizmet yok burada. Sorun çocuklar, kışın çok zorluk çektik. Çocuklar hasta olunca doktorlarda kalıyoruz. Burası soğuk zaten. Elektrik yok, kalorifer var o da elektrikle çalışıyor. Ondan sonra küçük tüp koyuyoruz odalarına. Su koyuyoruz kaynıyor, onun buharıyla çocuklar ısınıyor” dedi.



“Bulaşık makinem, buzdolabım arızalı”

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Mehmet Doğan ise elektriklerin gitmesi sonucu birçok evde buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi eşyalarının bozulduğuna dikkat çekti. Eskişehir’in merkezinde yaşamalarına rağmen hizmet alamadıklarını belirten Doğan, şu şekilde konuştu:

“Mahallemizde elektrik sorunu var. Biz bunu aradığımız zaman da döneceklerini söylüyorlar. İki senedir buraya gelip de arıza tespiti yapmış değiller. Gördüğünüz gibi bulaşık makinem burada arızalı. Depoda buzdolabım arızalı, komşularımızın dinamoları arızalı. Bunların en az 3 bin, 3 bin 500 lira maliyeti var. Ben bunu çöpe atıyorum yenisini alacağım. Hayat devam ediyor, insan yaşıyor burada. Biz hangi çağda yaşıyoruz? Burası Eskişehir’in göbeği, merkezi. Her aradığımızda bir mana. Kuş direğe yuva yapmış, yıldırım düştü. Birinde yeraltı çalışması var ama bu 2 sene. 2 ay falan değil. Böyle bir hizmet olmaz. Biz parasını ödüyoruz. Ödenecek hiçbir faturamız yok bizim, hizmet alamıyoruz.”



OEDAŞ'tan cevap yok

Bu arada, Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ) şirketi yetkilileri, yaşanan sıkıntılar ve iddialarla ilgili bir açıklama yapılması talebini cevapsız bıraktı.

