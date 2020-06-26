Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Mahallelinin iki yıldır süren elektrik dramı Eskişehir’de çözülemeyen elektrik sıkıntısı bu sokak sakinlerinin hayatlarını felç etti Doğalgazsız ve elektriksiz yaşam mücadelesi veriyorlar Dağıtım şirketinin ‘25 lira ile 100 lira arası sana indirim yapacağız’ teklifine sinirlenenMuhammet Bayrak; "Biz para istemiyoruz, hizmet istiyoruz" Yeni doğan torunları için büyük ıstırap yaşayan Havva Sarıtaş; "Elektrikler kesilince küçük tüpte su ısıtıp torunlarının yanına koyuyorum" "Yağmur yağınca çocuklar donuyor soğuktan, kaloriferin yanması lazım ama elektrik yok" Makinelere bağlı şekilde yaşayan ve kısa süre önce hayatını kaybeden kayınvalidesinin sıkıntılarını anlatan Melahat Bayrak; "Elektrik kesilince nefesi kesilen kayınvalidem titremeye, ağlamaya başlıyordu"

İHA

Eskişehir'de Emirler mahallesi Zümrütevler sokakta iki senedir süren elektrik kesintileri sonucu mahalle sakinlerinin gündelik yaşamlarında oldukça sıkıntılar yaşanırken sorumlulara tepki gün geçtikçe büyüyor.

(Özel) Mahallelinin iki yıldır süren elektrik dramı Eskişehir’de çözülemeyen elektrik sıkıntısı bu sokak sakinlerinin hayatlarını felç etti Doğalgazsız ve elektriksiz yaşam mücadelesi veriyorlar Dağıtım şirketinin ‘25 lira ile 100 lira arası sana indirim yapacağız’ teklifine sinirlenenMuhammet Bayrak; "Biz para istemiyoruz, hizmet istiyoruz" Yeni doğan torunları için büyük ıstırap yaşayan Havva Sarıtaş; "Elektrikler kesilince küçük tüpte su ısıtıp torunlarının yanına koyuyorum" "Yağmur yağınca çocuklar donuyor soğuktan, kaloriferin yanması lazım ama elektrik yok" Makinelere bağlı şekilde yaşayan ve kısa süre önce hayatını kaybeden kayınvalidesinin sıkıntılarını anlatan Melahat Bayrak; "Elektrik kesilince nefesi kesilen kayınvalidem titremeye, ağlamaya başlıyordu"

Eskişehir’de Emirler mahallesi Zümrütevler sokakta iki senedir süren elektrik kesintileri sonucu mahalle sakinlerinin gündelik yaşamlarında oldukça sıkıntılar yaşanırken sorumlulara tepki gün geçtikçe büyüyor.
Yaklaşık iki sene önce elektrik dağıtım şirketinin yapmış olduğu trafo değişimi sonrası Emirler mahallesi Zümrütevler sokakta elektrik sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Gün içinde sık sık elektrik kesintileri meydana gelirken mahalle sakinleri iki yıllık süreçte büyük sıkıntılarla karşı karşıya geliyor. Özellikle bölgede doğalgaz olmadığı için elektrikli kaloriferler aracılığıyla ısınmaya çalışan vatandaşlar, kış aylarında yaşanan kesintiler karşısında ısınabilmek için adeta yaşam mücadelesi veriyorlar. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi pek çok gündelik kullanılan teknolojik aletlerde de problemli elektrik akımları sonucu hasarlar meydana geliyor. Mahalle sakinleri, sürekli olarak elektrik dağıtım şirketine şikayetlerini dile getirse de bir sonuç alamamanın verdiği hayal kırıklığıyla yaşamlarına zor şartlarda devam ediyor.

“Biz para istemiyoruz, hizmet istiyoruz”
Mahalle sakinlerinden Muhammet Bayrak, elektrik sıkıntısı sonucu yaşadıkları problemlerden söz ederken yapılan şikayetler sonucu OEDAŞ’tan gelen 25 ile 100 lira arası indirim teklifine de tepki gösterdi. ‘Para istemiyoruz, hizmet istiyoruz’ diyen Bayrak, “İki yıldır biz bu sıkıntıyı mahalle olarak yaşıyoruz. Doğalgazımız yok haliyle kalorifer kullanıyoruz. Elektrikler gittiği anda kaloriferler patlama derecesine geliyor. Onu da geçtim, günlük hayatta kullandığımız bütün ev eşyaları elektrikli. Elektrikli eşya olmadığı zaman hayat duruyor. Aynı zamanda çiftçilik yapıyoruz. Çiftçi tarlasını sulayacak, elektrikli motorlar kullanıyoruz, onlar da yok. Biz dağın başında yaşamıyoruz. Faturaya geliyorlar, iki gün sonra kapamaya geliyorlar. Bu kadar insan her gün defalarca arıyor. İki senedir bu sıkıntılar niye çözülemedi? Trafo mu alamıyorsunuz, biz alalım. Ne bileyim direk parasını, işçi parasını verelim. Yeter artık canımıza tak etti. Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ) şirketine gittim. Üç saat beni beklettiler, almadılar. Bu mahallede en çok şikayeti eden kişi benim. OEDAŞ'tan gelen ‘25 lira ile 100 lira arası sana indirim yapacağız’ yanıtı ne demek? Yüzlerce insan yaşıyor burada, almadım. Biz para istemiyoruz, hizmet istiyoruz. Şu an sinirden titriyorum” şeklinde konuştu.

“Elektrikler kesildiği zaman annem nefes alamıyordu”
Makinelere bağlı şekilde yaşayan kayınvalidesinin elektrik gitmesi sonucu oldukça sıkıntılar çektiklerini belirten mahalle sakinlerinden Melahat Bayrak, yaptığı açıklamada, “Geçen sene kayınvalidem makinelere bağlıydı. Elektrikler kesildiği zaman annem nefes alamıyordu. Ağlıyordu, neler çektik. Haziran’da vefat etti annem. Bir sene oldu. Bir seneden beri bizde düzenli elektrik yok. Makine kesildiği zaman su gitmiyordu, mama gitmiyordu. Titremeye ağlamaya başlıyordu. Üzülüyordu, konuşamıyordu. Neler çektik yavrum, olur mu böyle?” ifadelerini kullandı.

“Elektrikler kesilince küçük tüpte su ısıtıp yanlarına koyuyoruz”
Elektrikler gittiğinde yeni doğan torunlarını ısıtmak için yanlarına küçük tüpte kaynattıkları suyu koyduklarını ifade eden Havva Sarıtaş ise en büyük sorunun çocuklar olduğunu dile getirdi. Sarıtaş, yaptığı açıklamada, “İkiz torunum oldu. Küçük doğdular. Elektrikler kesilince küçük tüpte su ısıtıp yanlarına koyuyoruz. Su koyuyoruz, tüpe kaynıyor mesela yanabilirler. Çok çektik, hala devam ediyor. Yağmur yağınca çocuklar donuyor soğuktan. Çocuklar küçük, kaloriferin yanması lazım ama elektrik yok. Makinelerimiz bozuluyor. Hiç hizmet yok burada. Sorun çocuklar, kışın çok zorluk çektik. Çocuklar hasta olunca doktorlarda kalıyoruz. Burası soğuk zaten. Elektrik yok, kalorifer var o da elektrikle çalışıyor. Ondan sonra küçük tüp koyuyoruz odalarına. Su koyuyoruz kaynıyor, onun buharıyla çocuklar ısınıyor” dedi.

“Bulaşık makinem, buzdolabım arızalı”
Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Mehmet Doğan ise elektriklerin gitmesi sonucu birçok evde buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi eşyalarının bozulduğuna dikkat çekti. Eskişehir’in merkezinde yaşamalarına rağmen hizmet alamadıklarını belirten Doğan, şu şekilde konuştu:
“Mahallemizde elektrik sorunu var. Biz bunu aradığımız zaman da döneceklerini söylüyorlar. İki senedir buraya gelip de arıza tespiti yapmış değiller. Gördüğünüz gibi bulaşık makinem burada arızalı. Depoda buzdolabım arızalı, komşularımızın dinamoları arızalı. Bunların en az 3 bin, 3 bin 500 lira maliyeti var. Ben bunu çöpe atıyorum yenisini alacağım. Hayat devam ediyor, insan yaşıyor burada. Biz hangi çağda yaşıyoruz? Burası Eskişehir’in göbeği, merkezi. Her aradığımızda bir mana. Kuş direğe yuva yapmış, yıldırım düştü. Birinde yeraltı çalışması var ama bu 2 sene. 2 ay falan değil. Böyle bir hizmet olmaz. Biz parasını ödüyoruz. Ödenecek hiçbir faturamız yok bizim, hizmet alamıyoruz.”

OEDAŞ'tan cevap yok
Bu arada, Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ) şirketi yetkilileri, yaşanan sıkıntılar ve iddialarla ilgili bir açıklama yapılması talebini cevapsız bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı
Taraftara 'kampanyaya katılın' çağrısı
YEREL HABERLER Taraftara 'kampanyaya katılın' çağrısı
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı Aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç 8 askeri personel saklandıkları evlerde yakaladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı Aralarında ...
Hem hava şartları hem de Korona virüs kiraz satıcılarını vurdu Virüs nedeniyle dış pazar satışı aksayan kiraza Eskişehirlilerin talepleri bir nebze de olsa satıcıyı mutlu ediyor
YEREL HABERLER Hem hava şartları hem de Korona virüs kiraz ...
Vali Erol Ayyıldız'dan YKS’ye katılacak öğrencilere başarı dileği
YEREL HABERLER Vali Erol Ayyıldız'dan YKS’ye katılacak öğrencilere ...
(Özel) Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı Arsız bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı Bir ay içinde aynı binada 3 bisiklet çalındı
YEREL HABERLER (Özel) Üniversite öğrencisinin harçlıklarını ...
Mustafa Özer: "Altay play-offa oynayan zorlu bir rakip" Eskişehirspor Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Mustafa Özer: "Altay play-offa oynayan zorlu bir ...
Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Eymen öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Eymen öldü; kaza anı ...
Son anını ağabeyinin yanında yaşadı Şehir içi minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ağabey şoka girdi Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı Vatandaş zabıtaya tepki gösterdi
YEREL HABERLER Son anını ağabeyinin yanında yaşadı Şehir içi ...
12. sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER 12. sınıf öğrencileri için online psikolojik ...
26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü
YEREL HABERLER 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ...
ESOGÜ Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden projeler hakkında açıklama
YEREL HABERLER ESOGÜ Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma ...
Ele geçirilen silahlar satışa sunuluyor
YEREL HABERLER Ele geçirilen silahlar satışa sunuluyor
Sektörel Güven Endeksleri raporu Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Tedbirler etkisini gösterecek"
YEREL HABERLER Sektörel Güven Endeksleri raporu Eskişehir Sanayi ...
İnönü’de Kümbetler mevkiinde bulunan alt geçitte yol çalışması
YEREL HABERLER İnönü’de Kümbetler mevkiinde bulunan alt geçitte yol ...
SES’ten Kazım Kurt’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER SES’ten Kazım Kurt’a teşekkür ziyareti
Tepebaşı'nda sinek ilaçlama çalışmaları
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda sinek ilaçlama çalışmaları
Kale ağlarına takılan tilkiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kale ağlarına takılan tilkiyi itfaiye kurtardı
Eskişehir'de, adliye girişinde sosyal mesafesiz kuyruk
YEREL HABERLER Eskişehir'de, adliye girişinde sosyal mesafesiz ...
Yanan televizyonu ev sahibi son anda fark etti İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi
YEREL HABERLER Yanan televizyonu ev sahibi son anda fark ...
ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görenek, uluslararası dergiye editör yardımcısı seçildi
YEREL HABERLER ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görenek, uluslararası ...
ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Artvinli COVIDEA komite üyesi oldu
YEREL HABERLER ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Artvinli COVIDEA ...
Porsuk kenarlarında güzel havanın tadını çıkarmak istediler ama
YEREL HABERLER Porsuk kenarlarında güzel havanın tadını çıkarmak ...
Corendon Airlines Brüksel’den Eskişehir’e direkt seferlere başlıyor
YEREL HABERLER Corendon Airlines Brüksel’den Eskişehir’e direkt ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X