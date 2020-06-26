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ESOGÜ üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bir ilke daha imza attı

İHA

TÜBİTAK ve AB destekli projelerde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin üniversite sanayi işbirliği anlayışı çerçevesinde ARGE gereksinimi duyan sektörlere verdiği destek devam ediyor.

ESOGÜ üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bir ilke daha imza attı

TÜBİTAK ve AB destekli projelerde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin üniversite sanayi işbirliği anlayışı çerçevesinde ARGE gereksinimi duyan sektörlere verdiği destek devam ediyor.
ESOGÜ Rektörlüğü ile Albayrak Makine Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. arasında raylı sistemler için yeni nesil akıllı sistemlerin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği protokolü kapsamında merkezi Eskişehir’de bulunan metro hatlarında kullanılan peron ayrıcı kapı sistemlerinin Türkiye’deki tek yerli üreticisi olan şirket ile ARGE çalışmalarının yürütülmesi, ihtiyaç duyulan ürün, sistem ve hizmetlerin geliştirilmesi, ortak yürütülecek projelere üniversite öğrencilerinin dahil edilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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