Eskişehirspor Altay’a karşı hayat memat mücadelesi verecek Kulüp Başkanı Mustafa Akgören: "Yönetimler küme düşüyor, takımımız küme düşmüyor" “Önemli olan küme düşmekten ziyade düştüğün yerden kalkabilmek”

Altay maçında puan kaybetmesi halinde bir alt lige düşmesi kesinleşecek olan Eskişehirspor’un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, “Tek hedefimiz galibiyet. Geçmişte yapılan hatalardan dolayı yönetimler küme düşüyor, takımımız küme düşmüyor. Bunun da telafisi var, evvelallah telafi edeceğiz” dedi.

1965 yılından bu yana Türk futboluna önemli katkılarda bulunan Eskişehirspor, yarın playoff mücadelesi veren Altay’a karşı hayati bir maça çıkacak. 55 yıllık köklü bir tarihi olan EsEs, karşılaşmada puan kaybederse sezonun bitimine 4 hafta kalka TFF 2. Lig’e düşecek.



“Önemli olan küme düşmekten ziyade düştüğün yerden kalkabilmek”

Mücadele öncesinde İHA muhabirine konuşan Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Altay’a karşı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Başkan Akögren, “Yarın tek hedefimiz galibiyet. İlk defa küme düşmüyoruz. Önemli olan küme düşmekten ziyade düştüğün yerden kalkabilmek o iradeye, o güce, o heyecana sahip olabilmek. Bizim camiamızın düştüğümüz yerden kalkacak gücü var evvelAllah” diye konuştu.



“Yönetimler küme düşüyor, takımımız küme düşmüyor”

Bu sezon siyah kırmızılıların silinen puanlarıyla ilgili konuşan Başkan Akgören, “Şu an 11 puanımız var, 15 de silinen puanımız var ve ekle 26 puan eder. Boluspor ile eşit puandayız ve averajla da onların önündeyiz, küme düşme hattının dışındayız. Geçmişte yapılan hatalardan dolayı yönetimler küme düşüyor, takımımız küme düşmüyor. Bunun da telafisi var, evvelAllah telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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