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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Açıköğretim Sistemi dezavantajlı gruptaki öğrenciler için video konferans sınavı gerçekleştiriyor

İHA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, işaretleyici ve okuyucu talep eden İngilizce, Osmanlıca ve Arapça dersi alan dezavantajlı öğrenciler için video konferans yöntemi ile internet tabanlı çevrimiçi sınavlar gerçekleştiriyor.

Açıköğretim Sistemi dezavantajlı gruptaki öğrenciler için video konferans sınavı gerçekleştiriyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi, işaretleyici ve okuyucu talep eden İngilizce, Osmanlıca ve Arapça dersi alan dezavantajlı öğrenciler için video konferans yöntemi ile internet tabanlı çevrimiçi sınavlar gerçekleştiriyor.
Tüm dünyayı etkileyen Covid19 pandemisi sebebi ile Türkiye’de alınan çeşitli tedbirler kapsamında üniversitelerin eğitim ve sınav hizmetlerini uzaktan eğitim ile gerçekleştirmeleri kararı üzerine uzaktan eğitimin öncüsü olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, bu süreçte öğretim faaliyetlerini aksatmadan devam ettiriyor.
Pandemi süresince internet tabanlı sınav için teknik altyapı hazırlıkları ve pilot uygulama yaparak süreci sağlıklı ve doğru bir şekilde tamamlayan Açıköğretim Sistemi, bahar dönemi ara sınavlarını hiçbir sorun yaşanmadan internet tabanlı olarak gerçekleştirmişti. Bahar dönemi ara sınavında mevcut sistem içerisinde ilk kez uygulanan internet tabanlı sınavdan kazanılan tecrübeyle Türk eğitim tarihini en geniş katılımlı kitlesel sınavı olan dönem sonu sınavları da 4 Haziran tarihi itibariyle gerçekleştirilmeye başlandı.
Dezavantajlı grupta olan 4 bin 82 öğrenciye ulaşıldı
Bir milyona yakın aktif öğrencinin katılacağı sınavda internet bağlantısı bilgisayar ve cep telefonu gibi gerekli teknik imkânlara sahip olmayan öğrenciler, 15 Haziran 2020 tarihleri arasında Açıköğretim Sistemi Çağrı Merkezi’ni arayarak sınava Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Açıköğretim bürolarında sınava girmek için randevu aldı. İlgili haftada büroda sınava girmek için toplam 186 öğrenciye Açıköğretim bürolarında randevu oluşturuldu. 810 Haziran tarihleri arasında 20192020 Bahar Dönemi İnternet Tabanlı Dönem Sonu Sınavı’na katılacak dezavantajlı grupta yer alan öğrenciler ile 65 yaş ve üstü toplam 4 bin 82 öğrenciye Açıköğretim Merkez Bürosu görevli personeli tarafından ulaşıldı. Refakatçi talep eden 125 engelli öğrenciye ilgili büro personelleri gerekli önlemleri alarak evlerinde sınav yapmaya başladı. Yine bu grupta yer alan ve Arapça, Osmanlıca gibi yabancı dil dersi alan öğrencilere ise video konferans yöntemi ile destek verilerek sınav hizmeti yürütülüyor.

“Bizim için çok büyük kolaylık oldu”
Son olarak 24 Haziran Çarşamba günü Gaziantep’teki evinde video konferans sistemi ile Arapça sınavına giren görme engelli İlahiyat Bölümü öğrencisi Ahmet Duygulu, bu sistemden çok memnun olduğunu dile getirerek Anadolu Üniversitesi’ne bu imkânı sağladığı için teşekkür etti. Duygulu, “Bu hizmetten çok memnunum. Bu şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Bazı engelli grupları için okula gitmesi zor oluyor. Özellikle görme ve işitme engelliler için zor. Benim daha ilk senem. Bizim için çok büyük kolaylık oldu. Verdiği hizmetlerden dolayı Anadolu Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizin öğretim hayatlarının aksamaması için faydalı bir organizasyon”
24 Haziran Çarşamba günü video konferans yöntemi ile Osmanlıca sınavını gerçekleştiren Açıköğretim Fakültesi Yaygın Öğretim Bölümü Yaygın Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Serpil Mutlu Kırlı ise, “Anadolu Üniversitesi’nin bir milyona yakın öğrencisi içerisinde dezavantajlı grupta olan ve talep eden öğrencilerimize video konferans sistemi ile uzaktan okuyucu ve işaretleyici desteği sağladık. Ben Osmanlıca sınavlarına refakat ettim. Hem öğrencilerimizin öğretim hayatlarının aksamaması hem de bu süreci sağlıklı geçirebilmek adına faydalı bir organizasyon oldu. Arapça, Osmanlıca ve İngilizce sınavlarını video konferans sistemi ile uzaktan gerçekleştiriyoruz. Ben Osmanlıca sınavlarına refakat ediyorum. Uzaktan bağlantı ile öğrencimize bu hizmeti sunduk” dedi.

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