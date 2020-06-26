Tepebaşı’ndan hafta sonu duyurusu

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Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, hafta sonunda açık ve kapalı olacak merkezler hakkında duyuru yaptı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla açık ve kapalı olacak merkezler hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda cumartesi günleri Batıkent Belde Evi bahçesinde hizmet veren Kadın Üreticiler Ürün Satış Noktası, saat 15.30 itibari ile açık olacak. Pazar günleri kent halkına hizmet veren Ekolojik Pazar ise sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu hafta kapalı kalacak.

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