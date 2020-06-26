Anadolu Üniversitesi 2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde 61 nişan alarak birinci oldu

Yükseköğretim Kurumu tarafından düzenlenen 2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde 61 bölüm ve programı farklı engel grupları tarafından erişilebilir hale getiren Anadolu Üniversitesi, tüm bu alanlarda nişan almaya hak kazanarak birinci oldu.

2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında engelli bireylerin eğitime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için başarılı çalışmalar yapan üniversitelere Engelsiz Program Nişanı verildi. Üniversitelerin engelli öğrencilere sunduğu eğitimin kalitesinin ve imkanların değerlendirildiği organizasyonda, kampüsler ve fakülteler için başvurular alındı. Mekân, eğitim ve sosyokültürel faaliyetlere erişilebilirlik gibi kategorilerin değerlendirilmesinin ardından 4 üniversiteden toplam 66 program Engelsiz Program Nişanı almaya layık görüldü. Görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu, zihin engelli ve bedensel engelli gibi farklı engel gruplarını kapsayan kategorilerde Açıköğretim Sistemi’ne bağlı 60 program üzerinden nişan almaya hak kazanan üniversite, ayrıca örgün olarak eğitim yürütülen grafik bölümü de işitme engelli kategorisinde aynı ödülü aldı.

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