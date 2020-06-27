Erkeklerin 2020’de trendi perma oldu Erkekler yaz aylarına permalı saçlar ile giriyor Cool Hair adlı kuaförün sahibi Ekrem Kaçar; "Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var" “Erkeklerin daha çok tercihi oldu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkeklerin 2020’de trendi perma oldu Erkekler yaz aylarına permalı saçlar ile giriyor Cool Hair adlı kuaförün sahibi Ekrem Kaçar; "Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var" “Erkeklerin daha çok tercihi oldu”

İHA

Erkeklerin 2020’de trendi perma oldu Erkekler yaz aylarına permalı saçlar ile giriyor Cool Hair adlı kuaförün sahibi Ekrem Kaçar; "Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var" “Erkeklerin daha çok tercihi oldu”

Yaz aylarında sağladığı kullanım kolaylıkları ile erkeklerde perma işlemi giderek daha fazla tercih edilerek 2020’nin trendi oldu.
Yeni trendler ve güzellik anlayışları ile erkekler için yeni saç ve sakal modelleri gittikçe önem kazanıyor. Son zamanlarda giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan modellerin başında ise perma geliyor. Birçok ünlü ismin öncülüğü ile halk arasında sıkça tercih edilmeye başlayan perma, sıcak havalarda da vatandaşlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Konuyla ilgili konuşan kuaförler haftada en az 10 müşterilerinin perma yaptırdığını ifade ederken bu yazın trendinin ise yine perma olacağı öngörülüyor.

“Erkeklerin daha çok tercihi oldu”
Eskişehir’de Cool Hair Style adlı işletmenin sahibi olan kuaför Ekrem Kaçar, saçı kıvırcık ve dalgalı hale getiren perma işleminin önceden kadınlar tarafından daha sık tercih edilse de artık erkeklerin favorisi olduğunu belirtti. 2020 trendinin perma olduğunu söyleyen Kaçar, “Düz saçı, kıvırcık ve dalgalı hale getirerek misafirlerimizin 3 ay kullanmasını sağlıyoruz. Penslerle saçı ayırarak ve yönünü belirterek müşterilerin isteği ve dalga modeline göre ayarlıyoruz. Saçı ince veya kalın telli olarak ayırarak bigudilerle birlikte sarıyoruz. Sarma işleminden sonra ürünü kullanıyoruz. Üründen sonra yıkayarak saç, şeklini alıyor. Önceden kadınlar perma yapıyordu. 20192020 trend saç modellerinde, erkeklerin daha çok tercihi oldu. Çünkü kıvırcık ve dalgalı saçlar 2020 yılında trend saç modeli haline geldi” şeklinde konuştu.

“Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var”
Permanın yaz aylarında kullanım kolaylığı sağladığı gerekçesiyle haftada en az 10 perma müşterisi olduklarını belirten Ekrem Kaçar, “Kullanması kolay ve basit olduğu için erkekler artık tercih ediyor. Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var. Yazın özellikle denizde ve güneşli havalarda daha çok tercih ediliyor. Çünkü perma saç modeli denizden çıktığımızda veya sıcak havalarda saçımız bozulsa bile perma saç bozulmuyor. Kıvırcık ve dalgalı olduğu için şekil alan ve daha güzel gözüken bir model olarak söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
“İkinci kez yaptırıyorum ve memnunum”
Perma yaptıran müşterilerden İsmail Can Karagöz ise şu şekilde konuştu;
“Yazın daha kullanışlı olduğu için denize girdiğimde fön çekmeme gerek kalmıyor. Daha spor ve salaş giyindiğim için bu modeli kuaförüme danıştım. Bana iyi olacağını söyledi. Bende bunu düşünerek yaptırdım. Zaten ikinci kez yaptırıyorum ve memnunum. Benim tarzım olduğu için beğeniyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şiddetli yağış ve dolunun tarıma etkileri Eskişehir’de zarar gören tarım alanı yaklaşık 300 bin dönüm Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Çiftçi tarlasındaki çamurdan kurtulmak ve yeniden üretim yapmak için yardım bekliyor" "Dolunun ardından aracılar devreye girdi sebze fiyatları yüzde 100 arttı"
YEREL HABERLER Şiddetli yağış ve dolunun tarıma ...
Anadolu Üniversitesi 2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde 61 nişan alarak birinci oldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi 2020 Engelsiz Üniversite ...
ESOGÜ Bibliyofil'de grafik roman ele alındı
YEREL HABERLER ESOGÜ Bibliyofil'de grafik roman ele alındı
ESO’dan Vali Ayyıldız’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER ESO’dan Vali Ayyıldız’a hayırlı olsun ziyareti
Yakalaması olan aracı alkollü kullanırken yakalandı
YEREL HABERLER Yakalaması olan aracı alkollü kullanırken yakalandı
Sıcaktan bunalan çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan çocukların süs havuzunda tehlikeli ...
Tepebaşı’ndan hafta sonu duyurusu
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan hafta sonu duyurusu
Açıköğretim Sistemi dezavantajlı gruptaki öğrenciler için video konferans sınavı gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Açıköğretim Sistemi dezavantajlı gruptaki öğrenciler ...
Açık Oto Pazarı kapalı olacak
YEREL HABERLER Açık Oto Pazarı kapalı olacak
Merkez Bankası’nın faiz kararı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Süreç ancak üreterek aşılır"
YEREL HABERLER Merkez Bankası’nın faiz kararı Eskişehir Sanayi Odası ...
Eskişehirspor Altay’a karşı hayat memat mücadelesi verecek Kulüp Başkanı Mustafa Akgören: "Yönetimler küme düşüyor, takımımız küme düşmüyor" “Önemli olan küme düşmekten ziyade düştüğün yerden kalkabilmek”
YEREL HABERLER Eskişehirspor Altay’a karşı hayat memat mücadelesi ...
Cumalar bu kez yağmursuz kılabildiler
YEREL HABERLER Cumalar bu kez yağmursuz kılabildiler
ESOGÜ üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bir ilke daha imza attı
YEREL HABERLER ESOGÜ üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bir ilke ...
Tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı
Taraftara 'kampanyaya katılın' çağrısı
YEREL HABERLER Taraftara 'kampanyaya katılın' çağrısı
(Özel) Mahallelinin iki yıldır süren elektrik dramı Eskişehir’de çözülemeyen elektrik sıkıntısı bu sokak sakinlerinin hayatlarını felç etti Doğalgazsız ve elektriksiz yaşam mücadelesi veriyorlar Dağıtım şirketinin ‘25 lira ile 100 lira arası sana indirim yapacağız’ teklifine sinirlenenMuhammet Bayrak; "Biz para istemiyoruz, hizmet istiyoruz" Yeni doğan torunları için büyük ıstırap yaşayan Havva Sarıtaş; "Elektrikler kesilince küçük tüpte su ısıtıp torunlarının yanına koyuyorum" "Yağmur yağınca çocuklar donuyor soğuktan, kaloriferin yanması lazım ama elektrik yok" Makinelere bağlı şekilde yaşayan ve kısa süre önce hayatını kaybeden kayınvalidesinin sıkıntılarını anlatan Melahat Bayrak; "Elektrik kesilince nefesi kesilen kayınvalidem titremeye, ağlamaya başlıyordu"
YEREL HABERLER (Özel) Mahallelinin iki yıldır süren elektrik ...
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı Aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç 8 askeri personel saklandıkları evlerde yakaladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı Aralarında ...
Hem hava şartları hem de Korona virüs kiraz satıcılarını vurdu Virüs nedeniyle dış pazar satışı aksayan kiraza Eskişehirlilerin talepleri bir nebze de olsa satıcıyı mutlu ediyor
YEREL HABERLER Hem hava şartları hem de Korona virüs kiraz ...
Vali Erol Ayyıldız'dan YKS’ye katılacak öğrencilere başarı dileği
YEREL HABERLER Vali Erol Ayyıldız'dan YKS’ye katılacak öğrencilere ...
(Özel) Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı Arsız bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı Bir ay içinde aynı binada 3 bisiklet çalındı
YEREL HABERLER (Özel) Üniversite öğrencisinin harçlıklarını ...
Mustafa Özer: "Altay play-offa oynayan zorlu bir rakip" Eskişehirspor Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Mustafa Özer: "Altay play-offa oynayan zorlu bir ...
Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Eymen öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Eymen öldü; kaza anı ...
Son anını ağabeyinin yanında yaşadı Şehir içi minibüsün çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ağabey şoka girdi Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı Vatandaş zabıtaya tepki gösterdi
YEREL HABERLER Son anını ağabeyinin yanında yaşadı Şehir içi ...
12. sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER 12. sınıf öğrencileri için online psikolojik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X