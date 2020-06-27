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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektörlük görevini devraldı

İHA

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Görev Teslim Töreni, Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a cübbesini Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Savaş Koparal giydirirken törende Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal tarafından üniversiteye verdiği hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektörlük görevini devraldı

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Görev Teslim Töreni, Rektörlük Senato Odası’nda gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a cübbesini Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Savaş Koparal giydirirken törende Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal tarafından üniversiteye verdiği hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal’a teşekkür plaketi takdim edildi.
“Yeni Rektörümüzün başarılı işler yapacağına olan inancım tam”
Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Savaş Koparal görev teslim töreninde, “Hepinizin bildiği üzere uzun yılardır Anadolu Üniversitesine hem akademisyen hem de rektör yardımcısı olarak hizmet etmekteyim. Anadolu Üniversitesi gibi bünyesinden pek çok üniversite çıkarmış etkisini tüm dünyada duyuran bir kurumun mensubu olarak bu kuruma hizmet etmiş olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Geçmişi başarılarla dolu bu büyük kurumun Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal ile beraber gelecekte pek çok büyük başarıya imza atacağına olan inancım tamdır. Vekaleten yürüttüğüm Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevini sayın hocamıza devrederken bizlerle beraber gecesini gündüzüne katarak hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarıma ve benden desteğini esirgemeyen aileme teşekkürü borç bilirim.” dedi.
"Bu bayrak yarışında hep birlikte bayrağı ileri götüreceğiz”
Prof. Dr. Fuat Erdal, açıklamasının devamında, "Anadolu Üniversitesi öğrenci sayısı ve verdiği nitelikli eğitim ve sınav hizmetleri ile ülkemizin en büyük ve dünyanın sayılı üniversitelerinden birisidir. Böyle bir üniversitede Rektör olarak görev yapmak benim için bir onur. Beni bu göreve uygun gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ediyorum. Şu ana kadar Üniversitemize hizmet veren, emek veren, değer katan tüm yönetici ve çalışanlarımıza müteşekkirim. Bu desteklerinin devam edeceğine inancım tamdır. Hepimizin ortak paydası üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz. Bu bir bayrak yarışı ve bu bayrak şimdilik bana emanet edildi. Anadolu Üniversitesi ailesi ile birlikte üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için bu bayrağı daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız." diye belirtti.

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