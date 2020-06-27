Öğrencilerin sınav stresini velileri anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin sınav stresini velileri anlattı

İHA

Tüm yurtta Korona virüs (Covid19) önlemleri altında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 'nde (TYT) dışarı çocuklarını bekleyen veliler evlatlarının sınav sürecini anlattı.

Öğrencilerin sınav stresini velileri anlattı

Tüm yurtta Korona virüs (Covid19) önlemleri altında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ‘nde (TYT) dışarı çocuklarını bekleyen veliler evlatlarının sınav sürecini anlattı.
Sınavdan dolayı bugün ve yarın belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, ülke genelinde sınava 2 milyon 437 bin, Eskişehir’de ise 25 bin 354 aday girdi. Saat 10:15 itibariyle başlayan TYT 165 dakika sürecek. Bu kapsamda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) çiçeği burnunda üniversite adaylarını bekleyen veliler Yasini Şerif ve Kur’anı Kerim okuyarak çocuklarına destek oldu. Pandemi önlemleri çerçevesinde yapılan sınavda öğrenciler sınıflarda ter dökerken, bazı veliler tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe konusunda sınıfta kaldı.

“En düşük not ortalamalı sınav olacak diye tahmin ediyorum”
Sınava giren kızının yaşadığı stresli süreci anlatan Ahmet Över, "Şu anda kızım sınavda. Pandemi süreci çocukların tamamını etkiledi bence. Çünkü son 23 ay kala dışarı çıkamadı, okula gidemedi. Uzaktan eğitimin çok faydalı olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla sınavın ileri bir tarihe ertelenmesi taraftarıydım. Hepsinin haklarında hayırlısı olsun ama bu sınav farklı olacak, tarihe geçecek. Normalde baya ciddi gidiyordu hazırlık sürecinde. Hem okuldan hem dışarıdan takviye hocalardan destek alıyordu. Pandemi sürecinde 20 yaş altının sokağa çıkma yasağında olmasından dolayı hem okula hem de almış olduğu özel derslere gidemediği için tamamen evde kaldı, demorolize oldu. Tamamı için aynı şartlar hasıl oldu diye düşünüyorum. Sınav tarihlerinin değişmesi de çok etkiliyor. Sabah kahvaltıda yiyeceği zeytinin tanesi bile etkileyip stres yapıyorken ilk defa girecekleri bir sınavın ertelenmesi psikolojik rahatlık oluşturdu. Sonra tekrar geri çekilince strese girdiler tabi. Kızım doktor olmak istiyor. Hayaller yüksek ama gerçekte ne olacak ben de bilemiyorum. Cümlesinin hakkında hayırlısı olsun. Bugüne kadar yapılmış sınavlar arasında en düşük not ortalamalı sınav olacak diye tahmin ediyorum" dedi.

“Üzüldü diyebilirim hatta ağladı”
Ali Gözütok isimli veli ise, "Zorunlu bir sınav artık yapacak bir şey yok. Gereken önlemler alındıktan sonra bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bugünlerde vakalar da arttı inşallah hayırlısı olur. Sınava hazırlanışında eğitim pek olmadı. Televizyonlarda bir eğitim oldu. Onun da ne kadar gerçekçi, sağlıklı olduğu bilinmiyor. Kendi çabalarıyla ne çalıştıysa o. İlk karar alındığında üzüldü diyebilirim hatta ağladı. Sonradan alıştı o da sürece. Yapacak bir şey yok. Bir ay sonra olsaydı ne değişirdi, o da bir muamma. İyi mi olurdu, kötü mü olurdu o da belli değil. Erkene alınması daha mantıklı oldu bence” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir ve Kütahya´da sosyal mesafesiz sınav kuyruğu
YEREL HABERLER Eskişehir ve Kütahya´da sosyal mesafesiz sınav ...
Bir yıllık emeklerini polis ağabeyleri kurtardı Geç kalan öğrencileri polisler sınav yerlerine yetiştirdi
YEREL HABERLER Bir yıllık emeklerini polis ağabeyleri kurtardı Geç ...
Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektörlük görevini devraldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Rektörlük ...
Basit ama hayat kurtarıyor Reflektör akşam karanlığında ya da gece bisiklet sürenler için can kurtarıcı ve hayati bir öneme sahip Eskişehir’de 50 senelik bisiklet tamircisi olan Aydın Yıkılmazoğlu; "Birkaç liralık küçük bir aparat can kurtarabilir"
YEREL HABERLER Basit ama hayat kurtarıyor Reflektör akşam ...
Erkeklerin 2020’de trendi perma oldu Erkekler yaz aylarına permalı saçlar ile giriyor Cool Hair adlı kuaförün sahibi Ekrem Kaçar; "Haftada en az 10 tane perma müşterimiz var" “Erkeklerin daha çok tercihi oldu”
YEREL HABERLER Erkeklerin 2020’de trendi perma oldu Erkekler yaz ...
Şiddetli yağış ve dolunun tarıma etkileri Eskişehir’de zarar gören tarım alanı yaklaşık 300 bin dönüm Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Çiftçi tarlasındaki çamurdan kurtulmak ve yeniden üretim yapmak için yardım bekliyor" "Dolunun ardından aracılar devreye girdi sebze fiyatları yüzde 100 arttı"
YEREL HABERLER Şiddetli yağış ve dolunun tarıma ...
Anadolu Üniversitesi 2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde 61 nişan alarak birinci oldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi 2020 Engelsiz Üniversite ...
ESOGÜ Bibliyofil'de grafik roman ele alındı
YEREL HABERLER ESOGÜ Bibliyofil'de grafik roman ele alındı
ESO’dan Vali Ayyıldız’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER ESO’dan Vali Ayyıldız’a hayırlı olsun ziyareti
Yakalaması olan aracı alkollü kullanırken yakalandı
YEREL HABERLER Yakalaması olan aracı alkollü kullanırken yakalandı
Sıcaktan bunalan çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan çocukların süs havuzunda tehlikeli ...
Tepebaşı’ndan hafta sonu duyurusu
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan hafta sonu duyurusu
Açıköğretim Sistemi dezavantajlı gruptaki öğrenciler için video konferans sınavı gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Açıköğretim Sistemi dezavantajlı gruptaki öğrenciler ...
Açık Oto Pazarı kapalı olacak
YEREL HABERLER Açık Oto Pazarı kapalı olacak
Merkez Bankası’nın faiz kararı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Süreç ancak üreterek aşılır"
YEREL HABERLER Merkez Bankası’nın faiz kararı Eskişehir Sanayi Odası ...
Eskişehirspor Altay’a karşı hayat memat mücadelesi verecek Kulüp Başkanı Mustafa Akgören: "Yönetimler küme düşüyor, takımımız küme düşmüyor" “Önemli olan küme düşmekten ziyade düştüğün yerden kalkabilmek”
YEREL HABERLER Eskişehirspor Altay’a karşı hayat memat mücadelesi ...
Cumalar bu kez yağmursuz kılabildiler
YEREL HABERLER Cumalar bu kez yağmursuz kılabildiler
ESOGÜ üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bir ilke daha imza attı
YEREL HABERLER ESOGÜ üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bir ilke ...
Tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı
Taraftara 'kampanyaya katılın' çağrısı
YEREL HABERLER Taraftara 'kampanyaya katılın' çağrısı
(Özel) Mahallelinin iki yıldır süren elektrik dramı Eskişehir’de çözülemeyen elektrik sıkıntısı bu sokak sakinlerinin hayatlarını felç etti Doğalgazsız ve elektriksiz yaşam mücadelesi veriyorlar Dağıtım şirketinin ‘25 lira ile 100 lira arası sana indirim yapacağız’ teklifine sinirlenenMuhammet Bayrak; "Biz para istemiyoruz, hizmet istiyoruz" Yeni doğan torunları için büyük ıstırap yaşayan Havva Sarıtaş; "Elektrikler kesilince küçük tüpte su ısıtıp torunlarının yanına koyuyorum" "Yağmur yağınca çocuklar donuyor soğuktan, kaloriferin yanması lazım ama elektrik yok" Makinelere bağlı şekilde yaşayan ve kısa süre önce hayatını kaybeden kayınvalidesinin sıkıntılarını anlatan Melahat Bayrak; "Elektrik kesilince nefesi kesilen kayınvalidem titremeye, ağlamaya başlıyordu"
YEREL HABERLER (Özel) Mahallelinin iki yıldır süren elektrik ...
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı Aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç 8 askeri personel saklandıkları evlerde yakaladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı Aralarında ...
Hem hava şartları hem de Korona virüs kiraz satıcılarını vurdu Virüs nedeniyle dış pazar satışı aksayan kiraza Eskişehirlilerin talepleri bir nebze de olsa satıcıyı mutlu ediyor
YEREL HABERLER Hem hava şartları hem de Korona virüs kiraz ...
Vali Erol Ayyıldız'dan YKS’ye katılacak öğrencilere başarı dileği
YEREL HABERLER Vali Erol Ayyıldız'dan YKS’ye katılacak öğrencilere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X