Eskişehirspor - Altay: 2-2

<br>Eskişehirspor Altay: 2-2Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)-STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Erkan Özdamar, Cemal Alpay, Selahattin Altay.ESKİŞEHİRSPOR: Melih Bedirhan, Sezgin, Furkan, Erdal, Furgan (Dk.86 Berkay), Cemali, Hasan (Dk.86 Tolga), Mehmet Özcan, Mete Kaan (Dk.90+ Buğra), İbrahim Halil (Dk.45+1 Onur).ALTAY: CihanErhan (Dk.66 Yaser), Abdülhamit, Abdülkerim, Doğa, Yılmaz, Kerim, Tatos (Dk.90 Mustafa), Putsila (Dk.66 Turgut), Kappel, Paixao.GOLLER: Dk.52 Mehmet Özcan, Dk.68 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor), Dk.85 Kerim, Dk.86 Yaser (Altay).SARI KARTLAR: Dk.42 Furkan (Eskişehirspor), Dk.43 Abdülkerim, Dk.72 Kappel (Altay)TFF 1'inci Lig'in 30´ncu haftasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 beraber kaldı. Eskişehirspor bu sonuçta 4 yıldır mücadele ettiği TFF 1´nci lige bitime 4 hafta kala veda ederek TFF 2´nci Ligi'ne düştü.27´nci dakikada Paixao´nun ceza sahası üzerinden sert şutunu, kaleci güçlükle çıkardı.32´nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mete Kaan´ın sert vuruşu, kale direğinin yanından auta çıktı.52´nci dakikada ceza sahasında ara pasla buluşan Mehmet Özcan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. (1-0)68´nci dakikada Mehmet Özcan´ın ceza sahasına pasında topla buluşan Onur, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi (2-0).85´nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kerim Avcı, topu ağlara gönderdi. (2-1)86´nci dakikada Ceza sahası arka direğinde topa kafayla dokunarak aşıran Yaser takımına beraberliği getiren golü attı. (2-2). Golün ardından iki takım oyuncuları arasında sahada çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Yaklaşık 5 dakika duran oyun daha sonra yeniden başladı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN<br>2020-06-27 19:35:16<br>
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