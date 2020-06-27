Gerilim dolu maçta yumruklar havada uçtu

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile gerilim dolu bir ikinci yarı yaşadı. Maçın 86. dakikasında Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, "Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı" dediği iddia edilen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sözleri üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü.

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 22 berabere kaldı. Bu sonuçla siyahkırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip olurken, akıllarda maçta yaşanan olaylar kaldı. Maçın 86. dakikasında Altay'ın beraberlik golü öncesi iddialara göre, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, "Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı" dedi. Bu esnada saha kenarında bir anda ortalık karıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları adeta birbirine girerek yumruklaşmaya başladı. Olaylar büyüyünce çevik kuvvet saha girerek tarafları ayırdı.

Öte yandan polis, olayın daha çok büyümemesi için iki takım yedek kulübeleri arasına set çekerek, oyuncular soyunma odasına girene kadar önlem aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.