Mali kriz Eskişehirspor´u küme düşürdü

<br>Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİRSPOR, uzun süredir yaşadığı mali kriz, transfer yasağı, eski yabancı oyuncularına ödeyemediği borçları ve Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 15 puan silme cezasını yaşadığı TFF 1´nci ligdeki 4´ncü sezonunda alt lige düştü. Son maçında Altay´ı konuk eden kırmızı şimşekler, 2-0 önde götürdükleri karşılanın son dakikalarında yedikleri peş peşe 2 golle berabere kaldı. Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, "Küme düştük, 2. Lig'de mücadele edeceğiz" dedi.Eskişehir´de 55 yıllık bir tarihe sahip kırmızı şimşekler, TFF 1´nci ligdeki dördüncü sezonuna mali krizin yanı sıra eski oyuncularına olan borçlarından kaynaklı puan silme cezalarıyla başladı. Sezon öncesinde 2015-2016 sezonunda transfer edilen Sebastian Pinto´nun 497 bin Euro´luk alacağına karşılık başvurduğu FIFA, geçen yıl haziran ayında 6 puan silme cezası verdi. Lige eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor´a geçen yıl eylül ayında ise Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterleri yerine getiremediği için 3 puan silme cezası verildi. Nisan ayında ise eski kalecisi Ruud Boffin´e olan 438 bin Euro´luk borcunu ödeyemediği için FİFA tarafından bir kez daha 6 puan silme cezası alan Eskişehirspor´a 2 dönem transfer yasağı da getirildi.15 PUANIN ARDINDAN YILDIZLARIINI DA KAYBETTİToplamda 15 puanı silinen Eskişehirspor, özellikle takımı sırtlayan yabancı oyuncularını da kaybetti. Mali krizi nedeniyle Jesse Sekidika Galatasaray´a, Marko Milinkovic Giresunspor´a, Kamal Issah İstanbulspor´a, Ibrahim Sissoko ise Erzurumspor´a kaptırdı. Önemli yerli oyunculardan Firatcan Üzüm alacaklarına karşılık Trabzonspor´a, en golcü oyuncularından Emre Güral´ı Almanya takımına, Ferhat Kiraz ise Bucaspor´a transfer oldu. Yerli ve yabancı oyuncularını alacaklarına karşılık vererek herhangi bir bonservis bedeli kazanamayan Eskişehirspor, transfer yasağı nedeniyle yeni oyuncu alamadı ve altyapısından çıkardığı oyuncularla lig mücadelesini sürdürdü.BİR SEZONDA 2 BAŞKAN DEĞİŞTİRDİMali krizin yanı sıra transfer yasağıyla zor bir dönemden geçen Eskişehirspor, sezona Osman Taş başkanlığında girdi. Başkan Taş, olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez göreve getirilirken, sonraki olağanüstü seçimlerde Mustafa Akgören göreve getirildi.4 SEZON SONRA LİGDEN DÜŞTÜYaşanan tüm bu sıkıntıların ardından ligde istediği sonuçları alamayan Türkiye´nin en köklü kulüplerinden Eskişehirspor, 4 sezondur mücadele ettiği TFF 1´nci liginden bitime 4 hafta kala 2´nci lige düştü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan 30´ncu hafta karşılaşmasında evinde Altay´ı konuk eden Eskişehirspor, 52´nci dakikada Mehmet Özcan ile öne geçerken, 68´nci dakikada ise Onur Bayramoğlu´nun ayağından kazandığı golle farkı ikiye çıkardı. Galibiyet için umutlanan kırmızı şimşekler, maçın son bölümlerinde Altay´ın 85´nci dakika Kerim Avcı ve bir dakika sonrasında Yaser Hacımustafaoğlu´nun gollerine engel olamadı.2-2´lik beraberliğin ardından iki takım oyuncu ve teknik heyetleri arasında gerginlik yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nün statta görevli Çevik Kuvvet ekipleri sahaya girerek iki takım arasındaki kavgayı ayırdı. Yaklaşık 6 dakika duran maç yeniden başlarken, karşılaşma 2-2´lik sonuçta tamamlandı. Bu sonuçta 55 yıllık bir geçmişe sahip olan Eskişehirspor ligin bitimine 4 hafta kala en yakın rakibinden 14 puan geride kalarak matematiksel olarak kümede kalma şansını kaybetti.BAŞKAN AKGÖREN: 2´NCİ LİGDE MÜCADELE EDECEĞİZEskişehirspor Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, 2´nci ligde mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Akgören, "15 sene sona 2. lige düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Camia olarak Eskişehirspor'u yine hep birlikte ayağa kaldırabiliriz. Maçta üzücü olaylar yaşandı. Erzurumspor maçında olduğu gibi yine bazı çirkin insanlarla karşılaştık. Biz alın terimizle mücadele eden bir takımız. Bugün de aslanlar gibi sahada mücadele ettik" ifadelerini kullandı.TEKNİK DİREKTÖR ÖZER: ÇOK ÜZGÜNÜZEskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise maçı değerlendirerek çok üzgün olduklarını söyledi. Altay maçına 8 eksikle çıktıklarını anlatan Özer, "16-17 yaşındaki çocukları oynatıyoruz biliyorsunuz. Bizim amacımız, hedefimiz milli takıma da Eskişehirspor´a da futbolcular yetiştirmek. Eskişehirspor´un geleceğini kurtarmak. Ben oyuncularımdan son derece memnunum. Bize destek veren Eskişehirspor camiasına teşekkür ederim. Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz. Eskişehirspor ulu bir çınardır, biz küllerimizden doğacağız" diye konuştu.TARAFTAR HİÇ YALNIZ BIRAKMADITürkiye´nin yarım asırlık futbol takımı olan Eskişehirspor´u kentte futbolu tutku haline getiren taraftarları hiçbir dönemde yalnız bırakmadı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynan maçlar dışında, her maçına 10-15 bin taraftar giderek tribünlerdeki yerini alıyordu. Tribünlerde efsaneleşen ve tüm Türkiye´ye örnek olan Eskişehir'de taraftarlarından arasından çıkan müzisyenlerin 2006 yılında kurduğu Bando ESES de tribünlerdeki yerini alarak takımlarına her zaman destek verdi.ŞEHİRDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ: SEVDALAR KÜME DÜŞMEZEskişehirspor´un 2´nci lige düşmesi, kentte büyük üzüntüye neden oldu. Özellikle sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda takımına sahip çıkan taraftarlar, "Sevdalar, yaşamlar küme düşmez. Şimdi yeniden başladığımız yerdeyiz. Her şeye inat toprağa düşene kadar kavgamız devam edecek. Sanki süperlikte sevdik biz seni düşünce bırakacağız. Yok öyle dava nerde oynarsan oradayız" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN<br>2020-06-28 11:33:56<br>

