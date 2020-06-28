YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de öğrenciler ter döküyor

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Eskişehir'de binlerce öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi‘nde ter dökmeye başladı.

Dün Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylar, bugün de sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girdiler. Anadolu Üniversitesi'ndeki fakülte binalarında sınava giren öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak salonlarına gitti.

Eskişehir'de AYT'ye toplam 18 bin 880 öğrenci girerken, öğrencilerin velileri ise dışarıda beklemeye koyuldu. Sınav 180 dakika sürerken, öğrenciler öğleden sonra ise son oturum olan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girecekler.

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