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Vali Erol Ayyıldız’ın ‘Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ mesajı

İHA

Vali Erol Ayyıldız, 'Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali' dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Vali Erol Ayyıldız’ın ‘Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ mesajı

Vali Erol Ayyıldız, ‘Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
Vali Ayyıldız, mesajında, "Ünlü mizah ustası ve halk filozofu Nasreddin Hoca’mızı ‘Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ vesilesiyle anmaktan, onun yüzyılları aşıp günümüze ulaşan derin felsefesini bir kez daha yorumlayacak olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Nasreddin Hoca, Türk İslâm uygarlığı içerisinde eşsiz yeri olan büyük bir bilgedir. Onun ismi yalnızca Anadolu’da değil, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar uzanan tüm illerde bilinir ve hayırla yâd edilir. Hoca’mızın en belirgin kişilik özelliği bir mizah adamı olmasıdır. Fakat onu bu özelliğinden dolayı komik bir adam olarak düşünmek eksik, hatta yanlış bir düşünce olacaktır. Çünkü güldürebilmek öncelikle düşündürebilmeyi gerektirir. Hoca’nın asıl yapmak istediği de işte budur. Yani insanları güldürerek düşündürmek Nasreddin Hoca, topluma karşı görevini, önderliğini böyle bir tutumla nüktedan, hazır cevap ve keskin zekâyı gerektiren fıkralarıyla yerine getirmiştir. Onun fıkralarında toplumun eksik ve aksak yönleri gösterilir. Fıkralarıyla Türk Milleti’nin zekâ inceliğini, nükte gücünü yansıtır. İnsanları, kalplerini kırmadan eleştirir. Şaşırtırken, eleştirirken hep aydınlatır. Hiçbir zaman kimseyle alay etmez, kimseyi küçümsemez.
Nasrettin Hoca, sıradan bir bilge veya hukukçu değildir. O, Anadolu hikmetinin ve irfanının en önemli temsilcilerindendir. Hocamız aynı zamanda bir cemiyet insanıdır. Medresede ders alıp vermekle yetinmemiş, her zaman hayatın ve olayların içinde olmuştur. Olayların kahramanı olmadığı zamanlarda bile toplumsal yapıyı çok iyi tanıyan, gözlemleyen bir tutum içerisindedir. Bu yönü sayesinde toplumsal çarpıklıkları eleştirmiş, doğru olanın adresini göstermiştir. Fakat bunu yaparken çok hoşgörülü davranmıştır. Suç işleyenlere dahi merhametli ve affedici olmuştur. Nasreddin Hoca’mız, kadı yani hâkim olması sebebiyle bir devlet adamıdır. O, devletine, yasalara, toplumun kurallarına bağlı ve saygılıdır. Fakat bu tutumu devlet adamlarını, bürokratları eleştirmesine mânî değildir. Onlarda gördüğü yanlışlıkları hicveder. Bunu çok zarif bir şekilde yaptığı için hem kendisine bir zarar gelmez hem de sözü muhatabı nezdinde ciddiye alınır. O, her kesimdeki insanın; köylünün, kentlinin, zenginin, yoksulun düşüncelerini en güzel bir üslûpla ortaya koyar. Hocamızın tüm yönlerini ve yaşadığı dönemden günümüze uzanan tarihsel süreci gözlemlediğimizde Türk Milleti’nin manevî mimarlarından olan Nasreddin Hoca’nın büyük bir ümitle gönüllere çaldığı sevgi ve hoşgörü mayasının çok şükür ki tutmuş olduğunu görüyoruz. Hoca’mızın ‘Dünyanın merkezi’ dediği memleketi Eskişehir, bugün Türk dünyasının ve kültürlerin buluşma merkezi olmuştur. Ve bunun haklı gururunu yaşamaktadır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bu yıl Kovid19 salgını sebebiyle sembolik düzeyde gerçekleştirilecek ve dördüncüsü olacak ‘Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin Nasreddin Hoca’mızın manevî ikliminin ülkemizde ve tüm dünyada her haneye, her bireye ulaşmasına vesile olmasını diliyor; selâm ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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