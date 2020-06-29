Uluslararası öğrenciler ESOGÜ’yü anlatıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası öğrenciler ESOGÜ’yü anlatıyor

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından hazırlanan yeni video konsepti "ESOGU International"da ESOGÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler deneyimlerini anlatıyor.

Uluslararası öğrenciler ESOGÜ’yü anlatıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından hazırlanan yeni video konsepti “ESOGU International”da ESOGÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler deneyimlerini anlatıyor.
ESOGÜ Youtube kanalı ve sosyal medya kanallarında yayınlanan video içeriğinin ilk bölümünde Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinde staj için bulunan Polonyalı öğrenci Krzysztof Mlyczyski ile kısa bir röportaj gerçekleştirildi. Röportajda Krzysztof Mlyczyski, üniversitedeki deneyimlerini anlatırken aynı zamanda Türk kültürü ile ilgili gözlemlerini de paylaştı. Dünya’nın farklı ülkelerinden Türkiye’ye ve ESOGÜ’ye gelmek isteyen öğrenciler için faydalı bilgilerin paylaşıldığı röportajda başvuru prosedürleri, eğitimöğrenim içerikleri, Türkiye’de eğitimin avantajları gibi konular konuşuldu.
Gerek yabancı öğrenci kontenjanlarında öğrenim gören, gerekse Erasmus, Mevlana gibi öğrenim hareketlilikleri kapsamında ESOGÜ’de bulunan uluslararası öğrencilerle röportajların gerçekleştirileceği video içeriği yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜİK’in açıkladığı Türkiye Ekonomik Güven Endeksi rakamları Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Ciddi düşüş sonrası toparlanma var"
YEREL HABERLER TÜİK’in açıkladığı Türkiye Ekonomik Güven Endeksi ...
Polis Müdürü Kutlu'nun vefatı yabancı öğrencileri üzdü
YEREL HABERLER Polis Müdürü Kutlu'nun vefatı yabancı öğrencileri ...
Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine ...
TÜGVA'dan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a ziyaret
YEREL HABERLER TÜGVA'dan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’a ziyaret
Vali Erol Ayyıldız’ın ‘Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ mesajı
YEREL HABERLER Vali Erol Ayyıldız’ın ‘Sivrihisar Uluslararası ...
Hac malzemesi satıcılarının umudu başka bahara kaldı Normalleşme süreci hac malzemesi satıcılarını olumlu yansımadı Eskişehirli hac malzeme satıcısı Cahide Bostan: “Ufkumuz karanlık ve sektör durma noktasında” “Sektöre özel bir federasyona çok ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Hac malzemesi satıcılarının umudu başka bahara ...
Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması oldu
YEREL HABERLER Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' ...
Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması oldu
YEREL HABERLER Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' ...
Sarıcakayalı vatandaşlara önemli uyarı Sarıcakaya Kaymakamlığından 'Sakarya nehrinde ölü görülen balıkları yemeyin' uyarısı
YEREL HABERLER Sarıcakayalı vatandaşlara önemli uyarı Sarıcakaya ...
YKS'de veliler sınıfta kaldı
YEREL HABERLER YKS'de veliler sınıfta kaldı
Tepebaşı’ndan öğrencilere moral desteği
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan öğrencilere moral desteği
Onlıne çevre eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Onlıne çevre eğitimleri sürüyor
Eskişehir gençlik merkezleri ihtiyaç sahibi okullar için sınav seti topladı
YEREL HABERLER Eskişehir gençlik merkezleri ihtiyaç sahibi okullar ...
Parklarda sınav denetimi Polis ekipleri öğrencilerin rahat bir ortamda sınava hazırlanması için yapılan denetimlerde 5 bin 310 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Parklarda sınav denetimi Polis ekipleri öğrencilerin ...
Parklar yine sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Parklar yine sessizliğe büründü
YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de öğrenciler ter döküyor
YEREL HABERLER YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de öğrenciler ter ...
Eskişehir ve Kütahya´da YKS ikinci oturum heyecanı
YEREL HABERLER Eskişehir ve Kütahya´da YKS ikinci oturum heyecanı
Başkan Kazım Kurt YKS’ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı Sınav merkezlerine stant açılarak öğrencilere su ve maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Başkan Kazım Kurt YKS’ye giren öğrencileri yalnız ...
Mali kriz Eskişehirspor´u küme düşürdü
YEREL HABERLER Mali kriz Eskişehirspor´u küme düşürdü
Eskişehir Noter Odası Kazım Kurt’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Eskişehir Noter Odası Kazım Kurt’u ziyaret etti
Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz
YEREL HABERLER Mustafa Özer: Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz
(Özel) Tespihin yeni malzemesi: “Tohum ve çekirdek” Sadece limon çekirdeği ve pirinçten tespih yapılamıyor
YEREL HABERLER (Özel) Tespihin yeni malzemesi: “Tohum ve ...
Gerilim dolu maçta yumruklar havada uçtu
YEREL HABERLER Gerilim dolu maçta yumruklar havada uçtu
Küme düşen Eskişehirspor’da Mustafa Özer maç sonu ateş püskürdü Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Teknik direktörlük diplomamı yırtarım eğer ispatlayamazsan sen yırt"
YEREL HABERLER Küme düşen Eskişehirspor’da Mustafa Özer maç sonu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X